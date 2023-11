La pregunta sobre la ropa que le hizo Mirtha Legrand a Alfredo Leuco que lo dejó en offside

Si hay algo que carcteriza a Mirtha Legrand es su elegancia y su pasión por la moda. En cada una de sus "mesazas", la conductora elogia o destaca algún elemento particular del vestuario elegido por sus invitados. En la mesa de anoche, sábado 4 de noviembre, el destinatario de sus comentarios fue Alfredo Leuco.

MIRTHA LEGRAND - ALFREDO LEUCO.mp4 En la mesa de Mirtha Legrand, Alfredo Leuco reveló por qué elige usar chalecos.

Sorprendido por la pregunta y por la equivocación de Mirtha, Leuco dudó un instante hasta que entendió que la conductora se había referido a sus característicos chalecos, una indumentaria que utiliza de forma invariable desde hace ya un largo tiempo.

Los chalecos de Alfredo Leuco

"Estos son chalecos pero yo los llamo 'chaleucos'", bromeó el periodista. Y luego explicó que "yo tengo un cuello así", haciendo gesto de amplio, dando a entender que por eso no se pone corbata.

"Antes salías vestido con traje, camisa, corbata... Y de pronto cambiaste", le reprochó Mirtha. "Yo sé que a usted le gusta que sea saco y corbata", le reconoció Leuco. "Es que te quedaba muy bien", lo piropeó Mirtha. El periodista le agradeció el elogio, pero reveló que "me molesta la corbata, por eso prefiero la camisa abierta".

Y contó que el chaleco es algo que lo remite a sus primeros años en el periodismo. "En las redacciones de los diarios el chaleco se usaba mucho. Dejar el saco colgado... Ahora ya no. A mí me gusta y me resulta cómodo'', remató Alfredo Leuco, dando por cerrado el tema.