La tremenda frase con la que Catherine Fulop describió su pelea con Gabriela Sabatini

El conflicto entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini ha vuelto a ocupar los titulares luego de que la actriz venezolana hablara abiertamente sobre la distancia que mantiene con su cuñada. La tensión en la familia Sabatini-Fulop se habría profundizado cuando la extenista decidió no asistir al casamiento de su sobrina Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala .

En diálogo con Catalina Dlugi, durante el programa 'Agarrate Catalina' (La Once Diez/ Radio de la Ciudad), Fulop se refirió al quiebre en la relación con Gabriela. Con una actitud reflexiva y sincera, expresó: “Hay muchos trabajos que se pueden hacer desde uno para sanar, no me puedo hacer cargo de lo que le pasa al otro”.