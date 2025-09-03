Espectáculos La Mañana La voz argentina La Voz Argentina: cómo le fue al zapalino Joaquín Martínez en los “Rounds”

El cantante de 22 años interpretó Un vestido y un amor. Joaquín es el único representante de la provincia en el reality.







Joaquín Martínez en La Voz

Joaquín Martínez se presentó este miércoles en La Voz Argentina (Telefe) y cantó un clásico de Fito Páez “Un vestido y un amor”. Bajo el coacheo del dúo Miranda! el zapalino de 22 años fue el primero en cantar en la etapa de los “Rounds”.

El neuquino recibió elogios de parte de sus coaches aunque Ale Sergi reconoció que en los primeros minutos de la canción hubo algunos imprecisiones en la afinación y se lo atribuyó puntualmente al estar sentado. Es que el participante que originalmente estaba en el Team Soledad comenzó su presentación en una silla con una flor en su mano.

En esta etapa de la competencia, el jurado (excepto el dúo Miranda!) califica a los participantes del 1 al 10 y los dos menos votados quedarán fuera del reality.