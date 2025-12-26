Espectáculos La Mañana Lali Espósito Lali Espósito en River: agotó las entradas y anunció un nuevo show para 2026

La artista anunció sus primeros shows en River y ya se conocen los precios de las entradas. Dónde comprarlas.







Sebastián Fariña Petersen

Lali Espósito ha generado una comunidad fuerte en torno a su imagen con fanáticos que han demostrado fidelidad para la artista que no para de romper objetivos y continúa cumpliendo sueños en su carrera artística profesional. En las últimas horas comunicó a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, que será la artista central en el estadio Más Monumental de River.

"Después de que llenaran cinco veces el estadio de Vélez en un año, vamos juntos por el sueño del Monumental! La fiesta del pop se apodera de River!", escribió la cantante dejando en claro la emoción de dar un nuevo paso en su carrera y concluyó brindando información concreta sobre la venta de entradas: "Prepárense para atender al demonio el 6.6.26. ¡Este viernes 26 salen a la venta las entradas! ¡Los espero, endemoniados! Me voy a soñar con el pogo de FANÁTICO. ¡Felices fiestas!".

En pocas horas, la artista agotó la capacidad del estadio y anunció una nueva fecha para permitir que los fanáticos que se quedaron sin lugar tengan otra oportunidad para verla en vivo en el reconocido estadio.