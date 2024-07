Las amigas de Gabriela Sabatini blanquearon por qué no se banca a Catherine Fulop

El periodista de espectáculos Guido Záffora reveló detalles de los motivos por el cual no hay buena relación con la ex tenista.

La esperada boda entre Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala dejó en evidencia algunas disputas que hay en el interior de la familia , principalmente por la ausencia de la ex tenista y tía de la protagonista del casamiento Gabriela Sabatini . El periodista de espectáculos Guido Záffora reveló detalles.

"Es durísimo lo que me están contando de parte del círculo de Gabriela Sabatini " , contó el periodista en su participación en el programa Intrusos que se emite por América. En continuación con su relato, Záffora profundizó sobre el motivo de las peleas: " Gaby estaba a pleno con su mamá y se cansó del abuso de Ova y Cathy de toda la vida, dice que vivieron de Gabi".

Sabatini (1).jpg Gabriela y Oriana Sabatini

Sin embargo, estas diferencias de la extenista con Ova y su pareja Catherine Fulop, no afectan la relación de Oriana con su tía Gaby: "De su lado me dicen que Gaby es lo más bueno del mundo. Me dicen que Gaby se llevaba re bien con Oriana".

Qué hizo Gabriela Sabatini al mismo tiempo que se casó su sobrina Oriana

Oriana Sabatini y Paulo Dybala protagonizaron una de las bodas más esperadas y relevantes, quizás, del año en el mundo del espctáculo. En el lujoso evento hecho este sábado por la tarde en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, hubo una gran cantidad de presentes, aunque la ausencia de Gabriela Sabatini llamó la atención.

La reconocida ex tenista de 54 años, tía de Oriana quien fue protagonista de una boda soñada, no asistió a los festejos en los que si estuvieron jugadores de la Selección argentina, entre otras personalidades que coparon la escena sin quitarle protagonismo a los novios.

Gaby Sabatini pareja portada.jpg

Lejos de su país de origen, Gabriela no asistió al evento ya que lleva una vida renovada en Zúrich, Suiza. Es que sumado a esto Gabi presenció hace apenas una semana la final del prestigioso torneo de tenis Wimbledon.

"En Suiza tenés a diez metros veinte montañas, entonces es muy fácil entrenar y ponerse bien en forma. Hace unos años hice el Tour de France de aficionados. Fue agotador pero buenísimo, porque podés ver de cerca a los profesionales", afirmó sobre el país en el que reside, donde practica ciclismo.