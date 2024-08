Las fotos de la hermana de Fabiola Yáñez que viajó a España para estar con ella

Mientras la causa avanza desde Buenos Aires, la ex Primera Dama recibe en su domicilio de Madrid a su hermana Tamara.

Mientras en Buenos Aires se desarrolla la ronda de testimonios en el marco de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yañez atraviesa un momento crucial en su vida desde su residencia en Madrid, España. En la capital española, donde vive desde diciembre de 2023, Yañez ha recibido la visita de Tamara, una de sus dos hermanas menores, quien llegó para brindarle apoyo en medio de esta delicada situación.

Fabiola, quien ha denunciado sentirse insegura debido a la cercanía de sus anteriores custodios con Fernández, ahora cuenta con un nuevo equipo de seguridad en Madrid. Según fuentes cercanas a la ex primera dama, "Que los custodios no sean del lado de él [por Fernández], es algo de por sí para que ya esté más tranquila”. Sin embargo, su contacto con los nuevos encargados de su custodia, quienes representan un gasto de alrededor de 36.000 dólares mensuales, es mínimo, ya que Yañez rara vez sale de su departamento, ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

Fabiola 2.jpg Tamara, la hermana de Fabiola Yánez

La pronta declaración de la madre de Fabiola Yáñez

La presencia de Tamara en Madrid cobra relevancia en un momento en el que la madre de ambas, Myriam Yañez Verdugo, también se prepara para declarar en la causa que investiga a Fernández. Myriam ha sido un pilar fundamental en la vida de Fabiola, especialmente durante su tiempo en Olivos. En una reciente entrevista, Fabiola expresó: "Han dicho que vivo una vida de lujo. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo”.