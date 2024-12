Las fotos de la lujosa vista que tiene Flor Peña en su casa en Salta

Es que Flor Peña compartió algunas imágenes de sus días en Salta y no quiso ocultar la lujosa piscina que se ubica en el patio de la residencia de su pareja. Es por eso que se apreciaron las confortables reposeras y la pileta que también tiene vista al río, ya que se encuentra a muy pocos metros.

En este sentido, en otras de las fotos que publicó se pudo ver que la conductora no sólo disfrutó de la vista, ya que también se sumergió en la pileta. Es que posó muy sexy sentada a la orilla de ésta mientras tenía las piernas sumergidas.

De esta manera, Flor Peña mostró lo mucho que disfruta su estadía en Salta cada vez que tiene la oportunidad de visitar la provincia. Es por eso que eligió destacar el paisaje y posar junto a la pileta para lucir su figura.

Flor Peña-Salta-2.jpg

Juan Otero contó cómo es el estado de salud de Flor Peña, su madre

Tras unos últimos meses accidentados, Flor Peña debió pasar nuevamente por el quirófano. Ante esta situación que preocupó a todos, su hijo Juan Otero fue el encargado de llevar tranquilidad, ya que contó cómo se encuentra su madre y qué fue lo que le sucedió para volver a ausentarse en el Cantando.

Es que si bien tenía una intervención ocular pactada, lo cierto es que Flor Peña debió volver nuevamente a someterse a una cirugía. “Ah sido operado la madre. No ve nada”, contó el joven para dar certezas sobre su estado y el duro momento que atraviesa.

Sin embargo, entre bromas y risas para quitarle drama a la situación, contó cómo la vio y cómo avanza en su recuperación: “Cuando ayer se puso los lentes negros, me estallé. Pobre. No sabés lo que era…cuando hay posibilidades de reírme de ella, me río. Pero está bien… medio ahí, pero bien”.