Las fotos de las vacaciones en familia de Santiago del Moro

“Estoy cansado, se debe notar en mi cara, ¿no? Ya estoy contando las horas para irme de vacaciones”, confesó Del Moro en una entrevista exclusiva con Teleshow tras la final de "Gran Hermano", donde Bautista Mascia se coronó como ganador. A pesar de la carga de trabajo, Del Moro aseguró que no se le hizo largo porque ama hacer televisión. "Nunca me lo tomo personal. Y esto no es agitado para mí. Imaginate que con todos los años que estuve en Intratables, para mí esto es Disney", agregó.