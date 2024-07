Martín Ku mostró cómo fue el encuentro con el perro Arturo de Gran Hermano

El concursante, por su parte, no paraba de sonreír, lo alzó en brazos, lo besó y dejó que le lama la cara. “Ahora sí, reencuentro con mi bebote hermoso. Lo mejor que me dejó esta experiencia, un compañero para toda la vida”, escribió, sensibilizado en el posteo que compartió en las redes, sobre el momento en el que también estuvo acompañado por su novia, Marisol, con quien tuvo una falsa boda en Cortá por Lozano.

“Gracias infinitas a todos los que nos mandaron tanto amor a Artu y a mí. Gracias a quienes lo cuidaron con tanto cariño durante estos días. Gracias, Huellitas Perdidas por darme este pedacito de cielo, gracias por salvarlo y confiar en mí”, destacó, sobre la labor del refugio, quienes en varias ocasiones habían expresado su preocupación por el perro dentro de la competencia.

“Bienvenido a casa, mi amor. Vamos a amarte, honrarte y darte la vida que te merecés”, concluyó, junto a imágenes de los dos, a puro amor. Unos días antes, una cuenta de Instagram de fanáticos de Martín mostraba cómo eran los días del perro, mientras esperaba reencontrarse con su dueño, a quien desde su entrada a la casa lo eligió frente al resto de los participantes.

Martín Ku contó cómo fue dormir al lado de los novios de Gran Hermano, Nicolás Grosman y Flor Regidor

Invitado en el streaming de Telefe, Insiders, Martín Ku, conocido como el Chino de Gran Hermano, contó que había ido a ver el estreno de la nueva película de Deadpool junto a sus compañeros de reality, situación que terminó revelando una particular situación que le tocó vivir con Nicolás Grossman y Florencia Regidor.

“La pasamos muy bien, vimos la peli”, reveló Martín Ku sobre la película. “¿Se chapa en el cine?”, le preguntó la periodista Romina Stone. “Se chapa, pero hay que prestar atención igual a la peli. Podés chapar en cualquier lado. O sea, podés chapar un toquecito, pero después tenés que tratar de prestar atención. Porque si no, ¿para qué vas a ver la película?”, respondió el Chino. “No, si no, el de al lado tu también cómo…”, le respondió ella, sin saber que eso despertaría un recuerdo en Martín.

“Bueno, pará, pará, pará. Tengo malos recuerdos con Florico en ese sentido, ¿eh? Tengo malos recuerdos con Florico. Arrancamos con el primer gossip del día. Pero es un gossip del pasado. Es algo vivido en la casa”, dijo refiriéndose al nombre de pareja que le han puesto a Nicolás y Florencia.

“Como sabrán, yo dormía de este lado de la cama y Nico estaba justo al lado. Izquierda, derecha, justamente al lado. ¿Y qué pasa? Muchas noches venía Flor a dormir, ¿no? Está bien. A veces iba Nico, a veces venía Flor. Así se manejaba la pareja. Florico se manejaba de esa forma. Entonces yo me acostaba, ¿viste? Y después como que me despierto de repente. ¿Y qué escucho? ¿En mi oreja? Pero mucha saliva. Y yo como que hago así. Como que trato de dormirme, trato de dormirme. Hago así con la almohada”, empezó a relatar el Chino.

Yo decía, pero... Por favor, chicos, le decía, por favor. Eso creo que no salía.Y seguían, ¿viste? No paraban. ‘No, pero no hicimos ruido’. Así estaban. No, no, parecía una CMR en la... En la oreja. En la oreja. No, no, no, no, no. Bueno, así que primer gossip”, agregó.

“O sea, te acabo de hacer viajar en el tiempo”, bromeó la conductora del streaming. “Me hiciste viajar en el tiempo. Los besitos de Florico”, respondió él. “Bueno, pero anoche no chaparon en el cine, me quiero imaginar”, retrucó la periodista. “No sé. Estaba prestando tanta atención a la peli que no pude ver nada…”, cerró él siguiendo el juego.