Martín Ku contó cómo fue dormir al lado de los novios de Gran Hermano, Nicolás Grosman y Flor Regidor

“La pasamos muy bien, vimos la peli”, reveló Martín Ku sobre la película. “¿Se chapa en el cine?”, le preguntó la periodista Romina Stone. “Se chapa, pero hay que prestar atención igual a la peli. Podés chapar en cualquier lado. O sea, podés chapar un toquecito, pero después tenés que tratar de prestar atención. Porque si no, ¿para qué vas a ver la película?”, respondió el Chino. “No, si no, el de al lado tu también cómo…”, le respondió ella, sin saber que eso despertaría un recuerdo en Martín.

“Como sabrán, yo dormía de este lado de la cama y Nico estaba justo al lado. Izquierda, derecha, justamente al lado. ¿Y qué pasa? Muchas noches venía Flor a dormir, ¿no? Está bien. A veces iba Nico, a veces venía Flor. Así se manejaba la pareja. Florico se manejaba de esa forma. Entonces yo me acostaba, ¿viste? Y después como que me despierto de repente. ¿Y qué escucho? ¿En mi oreja? Pero mucha saliva. Y yo como que hago así. Como que trato de dormirme, trato de dormirme. Hago así con la almohada”, empezó a relatar el Chino.

Chino 1.jpg Florencia y Nicolás de Gran Hermano

La divertida anécdota del Chino que involucra a Florencia y Nicolás

“Yo decía, pero... Por favor, chicos, le decía, por favor. Eso creo que no salía.Y seguían, ¿viste? No paraban. ‘No, pero no hicimos ruido’. Así estaban. No, no, parecía una CMR en la... En la oreja. En la oreja. No, no, no, no, no. Bueno, así que primer gossip”, agregó.

“O sea, te acabo de hacer viajar en el tiempo”, bromeó la conductora del streaming. “Me hiciste viajar en el tiempo. Los besitos de Florico”, respondió él. “Bueno, pero anoche no chaparon en el cine, me quiero imaginar”, retrucó la periodista. “No sé. Estaba prestando tanta atención a la peli que no pude ver nada…”, cerró él siguiendo el juego.