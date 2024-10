Las fotos de Luck Ra que preocuparon a sus fans

"Y no existe un doctor para sanar este dolor. Manden comentarios lindos que ando acá encerrado los amo" , escribió en el pie de foto el cantante. En el mismo posteo donde comunicó que transita una etapa de recuperación, aunque no dio precisiones de qué fue lo que sucedió, su novia La Joaqui le escribió sentidos mensajes en apoyo : "Mi amorcito herido, te voy a consentir todo el mes" , escribió y agregó en otro mensaje: "Te llevo el desayuno a la camita, pelis y helado, te amo".

Más tarde el cantante publicó una imagen en sus historias de Instagram mostrando el obsequio que le dio su novia: un ramo de flores y distintos chocolates que aparecieron luciendo un orden particular arriba de una bandeja. En la misma foto el cantante le declaró su amor: "Les juro que la más linda y buena está conmigo".

Luck Ra posteo.jpg

El regalo que le hizo Luck Ra antes

La Joaqui y Luck Ra, dos de las figuras más populares de la música argentina actual, han demostrado que su relación va viento en popa desde que confirmaron su noviazgo hace unos meses. Ambos artistas, que comparten su amor por la música, también han encontrado tiempo para mostrarse muy enamorados en las redes sociales, donde comparten con sus seguidores los detalles más tiernos de su relación.

Desde el principio, La Joaqui ha sido muy abierta sobre lo que siente por Luck Ra, a quien describe como la persona que ha conquistado su corazón. "Estoy muy feliz, estoy re enamorada. Es muy nuevo para mí, no estar enamorada sino el demostrar todo lo que siento", confesó en una entrevista con Luzu TV. Esto representa un cambio significativo para la cantante, ya que en el pasado ha estado en relaciones conflictivas, pero esta vez, parece haber encontrado en Luck Ra una conexión especial y sincera.

El increíble regalo de Luck Ra a La Joaqui

En las últimas horas, el cantante de cuarteto cordobés sorprendió a La Joaqui con un regalo que tiene un profundo significado romántico: una rosa eterna de color azul. Este tipo de flor es natural, pero pasa por un proceso de tratamiento para mantener su frescura y evitar que se marchite. Según se explicó, la rosa se corta en su momento más fresco y, luego, su savia es reemplazada por una solución especial de glicerina que garantiza su conservación a largo plazo. La flor, que simboliza el amor eterno y la belleza atemporal, se encuentra dentro de una elegante caja de acrílico, lo que la protege y resalta su significado.

Luck Ra 1.jpg

Emocionada por el regalo, La Joaqui no tardó en compartirlo con sus seguidores a través de sus redes sociales. "Realmente es de los regalos más dulces y más hermosos que me han hecho en la vida", comentó la cantante en una historia de Instagram mientras mostraba la rosa azul.

El posteo de La Joaqui a Luck Ra

La felicidad de La Joaqui junto a Luck Ra

"Estoy demasiado contenta. Es la primera vez que no soy espectadora en una de estas cosas cursis", agregó, haciendo referencia a lo que este gesto significa para ella, acostumbrada a observar gestos románticos desde afuera, pero ahora siendo la protagonista de uno.

La pareja ha sorprendido a muchos, ya que al principio su relación no era algo esperado, pero con el tiempo se han ganado el cariño de sus seguidores, quienes disfrutan viendo la complicidad que comparten. Ambos cantantes han demostrado que no tienen miedo de mostrar su amor públicamente, y ya han protagonizado varios momentos tiernos en redes sociales. Uno de esos momentos fue cuando La Joaqui publicó una foto de Luck Ra con una marca de labial rojo en su mejilla y, junto a la imagen, escribió con humor: "Lo amo. No esperen menos". Esta muestra de afecto refleja lo bien que se sienten juntos y lo mucho que disfrutan cada detalle de su relación.