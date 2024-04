Las fotos: quién es el nuevo novio de Eleonora Wexler

Desde que se separó en 2011 del padre de su hija Miranda, la actriz Eleonora Wexler tuvo varias relaciones que no avanzaron y que no llegaron a convertirse en algo sólido y duradero. Sin embargo, a sus 50 años la artista habría encontrado nuevamente el amor.

image.png

image.png

Además, la propia Eleonora compartió un video con imágenes del festejo de su cumpleaños número 50, donde se la puede ver junto al empresario. Es la primera vez que la actriz se muestra públicamente enamorada en mucho tiempo.

El día que Eleonora Wexler admitió no tener problemas con la soledad

En 2017, Eleonora Wexler accedió a una nota en la que habló acerca de distintos aspectos de su vida. Tanto en lo laboral como en el ámbito más privado. “Me gusta lo que tengo, lo disfruto y trato de cuidarlo, pero no soy de estar ambicionando para adelante”, había dicho en su momento.

En un momento de la nota, el periodista indagó acerca de cómo se vive el amor a su edad, en ese entonces la actriz tenía 43 años. Y respondió: "No sé. Creo que hay algo que sucede, y sucede a cualquier edad. Irrumpe y sólo hay que dejarlo fluir. Pero te puede sorprender de manera diferente en cada etapa y con el mismo apasionamiento. Quizás lo que cambia es la ilusión, porque por ahí a los veinte o a los treinta no viviste determinadas cosas y entonces te jugás de otro modo. No como si estuvieras transitando eso por primera vez. Con los años una se pone un poco más selectiva".

image.png

Por último, y en referencia a este tópico, la actriz dejó una reflexión muy importante acerca de la elección de una pareja y la soledad cómo cuestiones recurrentes en personas que están por arriba de los 40. "La elección de un compañero es diaria. Tenés que regar la plantita de verdad, y a esta altura de mi vida tiene que venir a sumar. No tengo problemas con mi soledad", cerró la actriz al respecto.

En la actualidad, y tal como lo hizo público en sus rede sociales, se encuentra enamorada del empresario Sebastián Blutrach con quién compartió los festejos por haber llegado a los 50 años de edad.