Las fotos soñadas de un periodista de TN en Emiratos Árabes junto a su esposa

Un histórico de la señal televisiva mostró su felicidad por el viaje que realizó junto a su esposa.

El período de vacaciones no para de dejar distintas imágenes sobre lugares soñados a las cuales distintas figuras de los medios de comunicación visitan para salir de la rutina que genera su trabajo y encomendarse a un paseo donde abunde la tranquilidad. Mientras que algunos eligen la naturaleza, otros se inclinaron por lo fastuoso de lugares donde abundan los lujos.

Un periodista de la señal televisiva TN mostró, como ocurre con la mayoría de los famosos, la intimidad de su viaje a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde compartió imágenes de distintos momentos que viven junto a su pareja en el disfrute.

Fue Adrián Ventura , histórico periodista del canal de televisión quien compartió fotos disfrutando de un viaje con su pareja por los Emiratos árabes , principalmente la fastuosa ciudad Abu Dhabi . En el posteo predominaron los edificios lujosos, rascacielos atípicos para la Argentina entre otros y otros paseos culturales de los cuales se nutrieron para conocer sobre el lugar.

"Emiratos Árabes Unidos (EAU) es mucho más que su cultura (la Mezquita de Abu Dhabi), el desierto y construcciones fenomenales (la Palmera, el Burj Khalifa y el Burj Al Arab de Dubai)", escribió en el posteo hecho en su cuenta de Instagram y sumó fascinado: "Es una obra constante de ingenieros y arquitectos, que desafían la imaginación, las formas y la gravedad. El dinero del petróleo ayuda, claro. Pero hay una visión de lo que el país eligió ser".

Por otra parte agregó: "Elegimos un atardecer para visitar el Louvre de Abu Dhabi, que no sorprende por la muestra permanente, bastante pobre, sino por su magnífica cúpula de acero".

"Lo importante es comprender que cualquier país, sean los EAU, EEUU, Israel, un país europeo o la Argentina, solo progresan si tienen una particular visión de futuro y la sostienen en el tiempo. El futuro se construye, no llega solo", dijo y cerró: "Un sueño. No importa cuál sea la visión de cada país, lo importante es que ese horizonte oriente su futuro de manera permanente".