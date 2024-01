Espectáculos La Mañana Gran Hermano Las redes explotaron tras la partida de Carla de Gran Hermano: los mejores memes

Después de muchas idas y vueltas Carla se fue de la casa de Gran Hermano y los memes no se hicieron esperar.







Carla Di Stéfano abandonó la casa de Gran Hermano este martes, generando un revuelo tanto dentro como fuera del programa. La participante optó por dejar la competencia por decisión propia y, antes de cruzar la puerta, dedicó elogios a cada uno de sus compañeros. Sin embargo, esta actitud no pasó desapercibida para los usuarios de las redes sociales, quienes la tildaron de ser falsa y llenaron las redes de memes.

La controversia no se hizo esperar una vez que la exparticipante llegó al estudio y se enfrentó al debate. Al ser cuestionada sobre sus críticas anteriores a sus excompañeros y su repentino cambio de tono al elogiarlos, Carla respondió: “Se me potenció mi parte diablito, me junté con Cata y Agos y la única manera de entretenernos era criticando”.

Memes 1.jpg Los memes de Gran Hermano Añadió que este comportamiento se daba exclusivamente entre ellas cuatro (Furia, Agostina, Catalina y ella). Acto seguido, se defendió afirmando: “Yo soy una persona que soy bastante crítica, pero no vivo criticando en mi vida ni mucho menos, y mucho menos delante de las cámaras. La mayor parte del tiempo me olvidaba que estaba con cámaras, porque si no hubiera adoptado otra postura”.