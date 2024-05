Laura Esquivel blanqueó el difícil momento personal que vivió por su salud mental

Tini adjudicó su angustia no sólo a situaciones personales y familiares que le tocó vivir sino también al hate que venía recibiendo en las redes sociales. Solidarizándose por todo eso, Laura también contó que recibió una gran cantidad de críticas luego de interpretar su papel protagónico en Patito Feo. "Me decían 'qué fea', 'qué tonta' y yo me creí muchas de las cosas de las que me decían", contó en Socios del Espectáculo.