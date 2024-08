Laurita Fernández contó cómo se puso al enterarse que uno de sus ex será papá

Federico Hoppe se convertirá en padre junto a Macarena Rinaldi y, hace unos días, dieron a conocer la feliz noticia a sus seguidores. Hasta revelaron que están esperando una beba, que se llamará Amanda. Laurita Fernández fue consultada por la hija que espera su ex y no esquivó la pregunta sobre el tema.

Qué dijo Laurita Fernández de la hija que están esperando Maca Rinaldi y Fede Hoppe

Fede Hoppe fue pareja de Laurita Fernández y ella siempre lo consideró como su primer amor, a pesar de que su relación terminó en 2016 cuando ella ya estaba involucrada con Fede Bal. La conductora estuvo en el programa Bondi de Ángel de Brito y reveló sus primeras sensaciones al enterarse del embarazo de la bailarina.

Hoppe y Laurita Laurita Fernández y Federico Hoppe estuvieron en pareja por varios años.

“Hemos hablado por otra cosa, previo a que se sepa, y me lo contó”, reconoció Laurita sobre la charla que mantuvo con Fede por otras cuestiones, pero que lo llevó a contarle la noticia antes de que todos se enteraran del embarazo. “Estaba súper contento. Me parece que es una pareja consolidada, para mí ya era algo que iba a venir. La casa, la pareja… no me sorprendió”, reflexionó.

La actriz confesó que le dio una gran alegría saber de la pronta llegada de la hija de Maca y Hoppe, ya que supo que el productor tenía intenciones de construir una familia, algo que notó en los años que compartió con él. “Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”, aclaró la conductora.

Laurita Fernández se animó y habló de la actual pareja de Nicolás Cabré

Laurita Fernández continúa brillando en el escenario, en esta ocasión con la obra Legalmente Rubia. Tras su debut, Nico Cabré confirmó su romance con Rocío Pardo, con quien estaba saliendo desde el verano. En medio de una entrevista, la actriz habló de la nueva conquista de su ex y se pronunció sobre el supuesto parecido que comparten.

Durante la temporada de teatro en Córdoba, Cabré y la joven bailarina se estaban conociendo. En los últimos días, el actor confirmó su noviazgo con un posteo en redes y un sugerente mensaje: “Sobran las palabras”. En medio de una visita de Laurita a Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich le hizo un comentario a la bailarina por el increíble parecido que comparte con la actual novia de Cabré.

Qué dijo Laurita Fernández sobre la actual novia de Nicolás Cabré

“¡Es tan parecida a vos esta chica Rocío Pardo!", disparó el periodista. Muy sorprendida con el comentario del conductor, la actriz negó la afirmación con la cabeza y lanzó: “¡Ay, no!”. A pesar de negarlo, confirmó que Rocío le parece muy bella: “¡Es hermosa!". “En el fondo, ¿creés que te busca a vos?”, quiso saber Lussich.

En tono de broma y riéndose, acotó: "La tía es más lenta”. Pero recuperando la seriedad, se mantuvo firme en su respuesta: “¡No, ni ahí!”. Además, marcó su diferencia con su expareja. “Yo soy más ecléctica con los gustos, como que varío más. Hay gente que tiene tendencia, qué sé yo”, comentó, sin querer juzgar al actor por los rasgos en común que tendría con Rocío.