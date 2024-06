Cuál es la cábala de Laurita Fernández a la que "le debe su éxito"

Laurita Fernández.jpg Laurita Fernández

"Me levanto con el pie derecho, me pongo primero la zapatilla o el zapato derecho y entro al estudio con el pie derecho. Esas pavadas hago", confesó con su habitual humor, su fresca personalidad y su siempre presente simpatía.

La exitosa y joven carrera de Laurita Fernández en la televisión argentina

Pero para entender parte del origen artístico de Laurita Fernández hay que remontarse a la primera vez que la vimos en pantalla: en lo que fue su brillante paso por el Bailando por un Sueño. Lo que muchos quizá no sepan es que la bailarina entró al concurso por casualidad.

Antes de vivir todo este enriquecedor presente tenía que dar ese primer gran paso y hacerse conocida dentro de la industria, algo hace unos años parecía una misión casi imposible. Trabajó tres años con Pepito Cibrián hasta que decidió irse de su compañía, y empezó a ponerse lapsos de tiempo para poder concretar su sueño.

Laurita Fernández 2.jpg

"Empecé a audicionar en otros lados. Ahora que soy mayor de edad, ya tenía 18 y demás, dije ´si en un año no pego nada, me pongo a estudiar arquitectura o diseño gráfico´. Eran como las dos opciones que manejaba si en un año no pego una, voy con eso", explicó.

Ese mismo verano acompañó a sus amigas al casting del Bailando, y para sorpresa suya terminó quedando sin haberlo planeado. "Había ganado una beca para irme a estudiar a Pittsburgh medio año, comedia musical. Y acompañé a mis amigas por acompañarlas, porque mi plan era otro. Y bueno, sucedió que quedé, y de miles y miles, dije ´bueno, por algo está pasando esto´ y arriesgué", relató.

Previo a esta primera experiencia, Laurita tenía una mirada diferente de la TV: "Yo prejuzgaba mucho ese mundo de la tele, porque venía del teatro, musical, creía que era cool, ¿viste? Todas esas cosas que después... ¿No? Una tonta, porque la pasé increíble y fue lo más lindo que me pasó", confesó.

Laurita Fernández 1.jpg

Así, saltó al estrellato en el Bailando 2010 como compañera de Matías Alé, luego también bailó junto a Cristian U en 2012, conAníbal Pachanoen 2014 y también con Fede Bal en 2015, año en el que fue campeona. Para 2018 ya fue jurado del certamen, despegando sus alas por completo con sus múltiples oportunidades.

Pasó a conducir Bienvenidos a Bordo, consagrándose como conductora, pero antes también actuó en ficciones de TV, cine y teatro como Quiero vivir a tu lado, Inconvivencia, Los protectores, Granizo, Sugar, Departamento de soltero, El método Grönholm y ahora trabaja en la obra Matilda: El Musical.