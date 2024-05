Leo Montero contó todos los secretos de su romance con Gabriela Sabatini

“Ella ya se había retirado y estaba acá, en el año 98. Hicimos una cámara oculta para VideoMatch y ahí la conocí. Ahí salimos un ratito, Gabi es una persona espectacular. La veo en el club, hemos jugado al padel juntos, viaja por todo el mundo. No se quién no quiere a Gabi Sabatini”, contó en diálogo con Fernando Dente.

Embed Leo Montero y su amistad con Manu Ginóbili



El conductor comparte detalles de su relación con el exjugador de básquet. #NocheAlDente @JotaxTV pic.twitter.com/LyMzO9TCyW — América TV (@AmericaTV) May 24, 2024

La relación de Gabriela Sabatini y Leo Montero

Montero recordó con cariño las tardes que pasaron jugando al pádel en la quinta de la familia Sabatini. "Jugaba con Ova y el primo, todos jugaban bien. Yo era el peor de los cuatro, jugábamos al pádel con Gaby en la quinta de ellos. Todas las pelotas iban a mí, al cuerpo, para molestarme", relató entre risas. Esta anécdota muestra cómo, a pesar de su habilidad en el básquet, el deporte de raqueta le planteaba un desafío diferente.

Gabriela Sabatini, por su parte, siempre ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal y nunca se ha referido públicamente a su relación con Montero. Sin embargo, Leo no dudó en expresar su respeto y admiración por ella. A pesar de la breve duración de su romance, Montero guarda un buen recuerdo de esa época.

Sabatini 1.jpg Gabriela Sabatini y Leo Montero

El deseo de Leo Montero con Gabriela Sabatini

Cuando Kusnetzoff le preguntó sobre la ruptura, Leo Montero evitó entrar en detalles profundos, diciendo simplemente: "Éramos muy chiquitos". Sin embargo, mencionó que no volvieron a salir después de ese breve período y que desde entonces no ha vuelto a encontrarse con Sabatini. "No la vi nunca más, no me la crucé más. Fue en el '98. No salimos nunca más", afirmó.

En otro momento de la entrevista, Montero expresó su deseo de entrevistar a Gabriela Sabatini por su carrera profesional. "Me encantaría entrevistarla", dijo, mostrando su interés por volver a conectar con la tenista, aunque sea en un ámbito profesional.