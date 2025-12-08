La revista distinguió al actor por su talento, su influencia en el cine contemporáneo y el impacto cultural de su trabajo en la última temporada.

Tras más de tres décadas de carrera, Leonardo DiCaprio fue elegido Artista del Año 2025 por la revista TIME , que destacó su versatilidad actoral, su aporte al cine contemporáneo y su fuerte impacto cultural a nivel global.

La distinción de la prestigiosa revista para el actor estadounidense llega por su protagonismo en la reciente película One Battle After Another , dirigida por Paul Thomas Anderson , que generó interés entre el público y la crítica desde su estreno en septiembre.

El perfil publicado por TIME atribuye la elección de DiCaprio a su disposición para asumir riesgos artísticos y a una influencia sostenida en el cine contemporáneo.

Leonardo DiCaprio: más de 30 años como figura del cine

A los 51 años, el actor mantiene una trayectoria marcada por la selección de papeles complejos y la preferencia por proyectos originales, alejados de fórmulas repetitivas. A diferencia de muchos de sus colegas, DiCaprio sigue siendo referente en la conversación cultural, capaz de atraer audiencias y provocar debate en torno a sus proyectos recientes.

Leonardo DiCaprio.

Desde sus comienzos, DiCaprio eligió papeles exigentes y fuera de lo común. Tras debutar con Robert De Niro en This Boy’s Life”, rechazó ofertas lucrativas para apostar por desafíos interpretativos, como “What’s Eating Gilbert Grape”.

Esa tendencia a tomar decisiones poco convencionales definió su evolución artística y le permitió mantenerse relevante. Recibió siete nominaciones al Oscar y cuenta con una estatuilla, consolidando así su prestigio en la industria.

El protagónico en One Battle After Another

En One Battle After Another, DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un revolucionario retirado y padre soltero que enfrenta los desafíos de la paternidad en un contexto incierto.

Embed

La película, dirigida por Anderson y coprotagonizada por la debutante Chase Infiniti y Benicio del Toro, superó los 200 millones de dólares de recaudación mundial hasta noviembre 2025, según TIME.

El propio DiCaprio reconoció que el estudio asumió un riesgo al apostar por una historia original en una época dominada por franquicias y secuelas. “Fue algo arriesgado para el estudio, y lo que creo que apostaron fue por el atractivo de la narrativa de Paul y la originalidad feroz de su proceso”, explicó el actor.

La relación profesional entre DiCaprio y Anderson se forjó a través de la recomendación de un colaborador común. Anderson subraya la influencia positiva de DiCaprio en el ambiente de rodaje.

Infiniti describe al actor como un mentor generoso y accesible, capaz de promover la colaboración y el aprendizaje. Basada en la novela “Vineland” de Thomas Pynchon, la cinta se transformó en un fenómeno de conversación, algo que DiCaprio valora especialmente.

“Me encanta que sea un tema de conversación. En mi entorno, la gente disfruta hablando de ella, y esa es una de las razones por las que haces películas”, afirmó durante su entrevista con TIME.

Compromiso social y visión sobre el futuro del cine

Más allá de la interpretación, DiCaprio es conocido por su activismo ambiental. En 2021, fundó la organización Re:wild con científicos y comunidades indígenas, enfocada en la protección de ecosistemas y la lucha contra el cambio climático.

Leonardo DiCaprio. Cambio Climático

Expresó su preocupación por la situación ambiental global y defiende la innovación tecnológica como vía para soluciones sostenibles.

En cuanto a su filosofía profesional, DiCaprio afirma que la discreción y la autenticidad son clave para su longevidad. Prefiere presentarse en público solo cuando tiene algo significativo que aportar, esquivando la sobreexposición mediática. “Creo que mi filosofía es simple: solo sal ahí fuera cuando tienes algo que decir o mostrar. De lo contrario, desaparece tanto como puedas”, planteó en la misma entrevista.

Su sentido del humor y humildad contrastan con la imagen tradicional de la estrella de cine, y su compromiso con causas sociales y ambientales refuerza su perfil como figura influyente más allá de la pantalla.