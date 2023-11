Leticia Brédice reveló por qué rechazó la propuesta de casamiento de Charly García

Andy Kustenzoff le preguntó: “¿Te arrepentiste de no haberte casado con Charly? Por sí o por no” , emulando el modo de pregunta inmortalizado en el último debate presidencial que el conductor convirtió en la nueva sección de su programa, a la que llamó "Cuestionario por sí o por no".

Con un tono de profunda ternura, la actriz le respondió: “Ay, sí ”. Andy quiso saber si realmente había tenido una propuesta de casamiento por parte del músico, Y ella reveló cómo y cuándo sucedió. “Yo trabajaba de camarera y parecía mucho más grande, parecía de 18. Charly venía todos los días al bar, y un día charlando, me dijo ‘yo me casaría con vos’ y yo le dije ‘y yo también ’”.

LETICIA BRÉDICE.mp4 Leticia Brédice contó en PH Podemos Hablar cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo Charly García.

La historia se remonta a más de tres décadas atrás, cuando la actriz, siendo menor de edad, trabajaba como camarera. En aquel entonces, Charly, ya una importante figura del rock nacional y cliente habitual del bar en el que trabajaba Brédice, donde mantenían largas charlas.

El amor de Leticia por Charly García

En una de esas conversación, Charly le propuso casamiento. Brédice regresó a su casa y se lo contó a su madre. “Le dije a mi mamá que Charly García me había ofrecido matrimonio y le dije ‘y yo me quiero casar’, pero ella respondió ‘andá a dormir, que vos estás borracha’, y no estaba borracha, se lo dije tan en serio, pero no aceptó mi vieja”, contó la actriz.

Como era menor, necesitaba la aprobación de sus padres. Pero no pudo ser. “Siempre me arrepentí tanto... Sí, me hubiese casado. Varias veces me hubiera casado y no lo hice, pero con Charly, sí, estaba muy enamorada, es un escritor, un genio... Él me pedía cualquier cosa y yo traía cualquier capricho de él. Todos vasitos distintos para tomar cada trago y así sabía lo que tomaba...’”.

El enamoramiento pasó, pero la relación sigue con el mismo cariño de siempre. “Lo vi para su cumpleaños y siempre es un maestro, es un honor verlo. Siempre te moviliza las piernas”, reveló Leticia Brédice sobre lo que aún hoy le genera ver a Charly García, su amor de la adolescencia.