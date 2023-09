Lionel Messi y su lado más íntimo en una nota con Migue Granados

En una de las instancias, Migue aseguró: "Es una entrevista para nuestro público, para aquellos que ya nos conocen", haciendo referencia a ciertos códigos y dinámicas propias de OLGA. Además, compartió cómo convenció a Messi y a su equipo de prensa para llevar a cabo la entrevista: " Les dije, 'sabes que no tengo conocimiento en fútbol, no te voy a abordar con preguntas deportivas. Vamos a hablar de cualquier tema'", afirmó el presentador, dejando claro su perfil poco futbolero. Finalmente, reveló que mostraron el resultado final a Messi antes de la emisión, en caso de que quisiera realizar algún corte, a lo que Messi respondió: "Dejen todo, la pasé increíble".

Lucas Fridman, el otro conductor del programa, durante una extensa introducción que se prolongó hasta las once y cuarto, anticipó: "Fue una entrevista muy amigable, con un Messi dispuesto a compartir muchas cosas. Trabajamos arduamente para conseguirla y ofrecemos la mejor calidad posible". También comentaron sus experiencias al asistir a un partido del Inter Miami, destacando la presencia de celebridades y aficionados de todo el mundo que acuden principalmente para ver a Messi.

Además, proporcionaron detalles sobre el proceso de entrevistar a Messi en su casa en un barrio apartado de Miami. Al acercarse a la residencia del futbolista, fueron detenidos por el personal de seguridad que custodiaba el lugar. Fridman expresó: "Cuando dije 'Vamos a la casa de Messi', me di cuenta de que nunca volvería a decir esa frase en mi vida. Fue un momento increíble". También expresaron su agradecimiento al diario La Capital por cubrir la entrevista.

Migue Granados, antes de presentar la entrevista, compartió sus impresiones: "Traté de abordarlo como a un amigo, aunque no lo sea. Intenté relajar la situación, ser auténtico y no halagarlo en exceso, para humanizarlo. No puedo negar que Messi me impresiona, pero puedo decirles que cuando superas la euforia de darte cuenta de que es Messi, te das cuenta de que es como cualquier otra persona. Es una imagen que construimos porque es el mejor del mundo, pero en realidad, es una persona encantadora, un tipo genial", afirmó Migue, antes de presentar la entrevista. "Y además, es argentino y de mi ciudad, de zona sur", concluyó.

La entrevista reveló la intimidad de Messi en Miami. Granados comenzó destacando la felicidad que irradia Messi en Miami, a lo que Messi respondió: "Esa era la idea, comenzar a relajarme un poco después de tantos años de carrera, y lo estoy logrando".

A lo largo de la charla, Messi compartió detalles de su rutina diaria junto a su familia en la ciudad de Florida. Describió cómo se levantan temprano, llevan a sus hijos a la escuela y asisten a entrenamientos matutinos debido al clima. También mencionó que cumple con horarios como cualquier otro jugador y que se le impone una multa si llega tarde al entrenamiento.

La familia Messi también lleva a sus hijos, Thiago y Mateo, a entrenar en el Inter Miami, donde asisten a una escuelita de fútbol. Messi compartió que a sus hijos les apasiona el fútbol y que han crecido viendo partidos en casa. Además, mencionó su intento de inculcarles valores importantes y destacó la importancia de los valores que aprendió en su infancia y en el Barcelona.

Sobre su relación con sus hijos, Messi reveló que cada uno tiene su personalidad única. Mencionó que Thiago es más reservado en cuanto a hablar, aunque tiene una mayor confianza con Antonela, su esposa, a la hora de contarle cosas. En cuanto a la posibilidad de ampliar la familia, Messi expresó: "No estamos buscándolo, pero me gustaría que llegara una niña".

En la conversación, Messi compartió detalles sobre su vida cotidiana. Confesó que pasa mucho tiempo "boludeando" con el teléfono móvil y que tiende a ser breve en sus conversaciones por WhatsApp. Además, reveló que en ocasiones ha realizado reparaciones básicas, como arreglar la mochila del baño.

A pesar de llevar bien la fama, Messi admitió que hay momentos en los que no está de humor para interactuar con admiradores que le piden fotos, especialmente cuando está pasando por un mal día. Reconoció que debe haber pocos lugares en el mundo donde puede pasar desapercibido.

Respecto a su paso por el PSG, Messi afirmó que no se arrepiente a pesar de que no fue la experiencia ideal. Destacó que aunque no se sentía en su mejor forma, logró ganar un campeonato mundial allí y que todo en la vida tiene un propósito.

Cuando se le preguntó sobre su futuro en el fútbol, Messi evitó hacer proyecciones a largo plazo y se centró en el presente. Afirmó que dio un paso importante al dejar Europa para jugar en Estados Unidos y que actualmente se encuentra disfrutando de su trabajo. Sin embargo, mencionó la posibilidad de involucrarse en roles relacionados con el fútbol después de su retiro, como el de director deportivo, pero no quiso profundizar en ello.