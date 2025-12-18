Lizy Tagliani es legalmente la mamá de Titi: la felicidad de la conductora

Lizy Tagliani recibió la confirmación por parte de la justicia sobre la adopción de Taty, una búsqueda que desde hace tiempo estaban realizando con su pareja Sebastián Nebot . Las celebraciones coparon el perfil de la conductora televisiva en un posteo que realizó en sus redes sociales celebrando la decisión.

“ Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián, y llevará el apellido de su papá Nebot ”, contó el periodista de espectáculos Ángel De Brito en su cuenta personal de X (ex Twitter). Por otra parte, Lizy compartió un video y mostró su alegría por haber logrado que la sentencia sea favorable.

"Familia nebot... Los caminos son largos, llenos de alegrias y tristezas. Pero siempre con la certeza que jamás bajaríamos los brazos q llegaríamos al final... porque cuando se encontraron nuestras miradas entendimos qué seria para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia. Agradecemos el cariño de todos y especialmente al juzgado q le leyó al Tati la sentencia en lenguaje claro. Mis amores. Seba y Tati y yo lo queríamos compartir con ustedes...", escribió Tagliani junto al video donde muestra un emotivo relato sobre lo vivido.

Según se confirmó el niño llevará el apellido de Nebot, con los derechos y garantías legales como hijo del matrimonio. La decisión de la justicia terminó con el sinuoso camino transitado y desató la alegría de la conductora que había dejado en claro en más de una oportunidad su deseo de ser madre.

Ni Diego Leuco, ni Lizy Tagliani: cuál es la dupla explosiva que conducirá La Peña de Morfi en 2026

La dupla de conductores conformada por Diego Leuco y Lizy Tagliani se despediría de la conducción de La Peña de Morfi, el clásico programa de los domingos al mediodía de Telefe. En ese contexto, el canal de las pelotas estaría en la búsqueda de nuevos rostros para ocupar el lugar que quedaría vacante en el emblemático ciclo.

Según difundió el periodista Luis Bremer, la señal de Telefe estaría decidido a apostar por dos figuras con gran experiencia en el prime time y en la conducción: Fernando Dente y Laurita Fernández.

Recordemos que esta época del año está atravesada por semanas que son claves para las figuras televisivas, porque es la temporada de renovación de contratos para el año entrante. En ese sentido, todo se encontraría en el plano de las negociaciones entre Dente, Laurita y Telefe.

A pesar de los deseos de Telefe, el traspaso de Laurita Fernández no sería tan fácil, ya que Canal 9 buscaría tentarla con una propuesta y mantener su ciclo Bienvenidos a ganar. “Canal 9 busca retenerla, que un mes la reemplace Hernán Drago y que en marzo vuelva a su programa, aunque ya se despidió en la grabación del viernes”, contó Bremer en su cuenta de X.

La decisión de Laurita Fernández pese a los rumores

Y en medio de los rumores sobre el posible desembarco de Laurita Fernández y Fer Dente a la pantalla de Telefe para conducir La peña de morfi, surgió un giro inesperado en esta historia: la conductora tiene decidido continuar en El Nueve en 2026, por lo que su regreso se espera para marzo.

"Laurita arrepentida volvió a Canal 9. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo pasó?", comenzó diciendo Paula Varela en Intrusos. "Ella, el martes, vuelve a hablar con Canal 9, en realidad con la productora, con Kuarzo, y dice ‘che ¿por qué llaman al Pollo?’ Que elijan nombres importantes le hizo ruido, no le gustó, le pegó, empezó a dudar", sumó la periodista.

"Lo que me dicen es que ella habría querido despegarse para que le lluevan las cosas y esas ofertas que ella esperó no llegaron", continuó contando la panelista del programa de espectáculos. "Ella quiere Telefe, sí o sí. Tanto ella como Fer Dente, me dicen que tienen como una, no sé si una obsesión o como llamarlo, con Telefe", agregó Varela. Tras no conseguir ofertas del canal de las pelotas, Laurita Fernández se habría arrepentido de dejar El Nueve. "Lo que me dicen es que el martes ella arregló con Canal 9 de palabra, todavía no firmó. Continúa haciendo su programa de Canal 9", reveló Paula Varela.

De este modo, la conductora regresará a Bienvenidos a ganar en marzo del año que viene, ya que Hernán Drago ocupará su lugar durante febrero. "Ella ya terminó de grabar, van a estar todos sus programas todo enero. Ahora, en febrero el canal pidió programas nuevos", dijo la comunicadora. Finalmente, la integrante del panel de Intrusos desmintió la noticia de la posible incorporación de Laurita a la Peña de morfi. "Todo fake. Lo que me dicen las malas lenguas es que podría haber sido armado por Paula Eisenberg, que es una muy buena representante", cerró Varela.