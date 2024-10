Lo que faltaba: Fátima Florez tildó de "zorra" a Yuyito González

Maciel aseguró que todos querían que durara un poco más su rol de “primera dama” a lo que Fátima respondió, entre risas, que “mucha gente me quería más tiempo”. “La pasé un tiempito triste, obviamente, fue como un sacudón y tuve que cicatrizarme solita y venir a Las Vegas solita con los dolores y tratando de salir adelante”, sumó refiriéndose al duelo que atravesó por la ruptura amorosa con el mandatario.

La capocómica que sabe lucirse en la televisión y teatro argentino aseguró que si bien tienen varias cosas en común con Milei no tiene ningún tipo de diálogo. “Todo superbien, la mejor de las ondas, pero no estamos en contacto. Yo soy hiperrespetuosa cuando una persona está en pareja. Si una persona está en pareja, yo soy lo más respetuosa que hay. Para mí no va eso de zorrear, esas cosas raras no”, dijo refiriéndose a la actitud de Yuyito con Javier cuando lo entrevistó en noviembre del año pasado.

Yuyito rompió el silencio

La conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) y la actual novia de Javier Milei rompió el silencio tras los dichos de Fátima. “No tengo la menor idea, no hablo del pasado. Estoy conectada con el presente, con el presente de mi pareja y mío y no hablo del pasado; no me interesa. Todos tenemos un pasado y el pasado es eso, pasado”, opinó en diálogo con Intrusos.

Cuando el cronista de América le consultó si se tomarían un café, la conductora respondió sorprendida y decidió poner un cierre al tema. “Chicos, hasta mañana. No vale la pena ni una respuesta”, cerró antes de retirarse de su programa.

Respecto a las vesiones que aseguran que su romance con el Presidente de la Nación comenzó cuando este aún estaba de novio con Florez, la rubia aclaró en su momento: “Ya lo expliqué, eso no existió jamás. Yo lo vi a Javier en mi entrevista, que fue fuerte, fue un bombazo y salió por todos lados. Pero no hubo coqueteo, fue mi manera de hacer la entrevista porque mi personalidad es así”, remarcó.