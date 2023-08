Lola Cordero blanqueó nuevo novio a un año de separarse

Tras su separación de Alexis Puig hace un año y medio, Lola Cordero parece haber vuelto a encontrar el amor. El año pasado se supo que luego de 20 años, la periodista se había separado, ahora, con su ex ya casado nuevamente con una nueva pareja, parece haber encontrado el amor.

El camino hasta este punto no fue sencillo para Cordero. Su separación de Alexis Puig, una relación que duró casi dos décadas, quedó al descubierto a fines de 2021. A pesar de que la ruptura inicialmente se desarrolló en buenos términos, salieron a la luz problemas relacionados con la división de bienes durante el proceso de divorcio. Afortunadamente, esas dificultades quedaron atrás y ambos pudieron reorganizar sus vidas.

Mientras Alexis Puig, experto en cine, rápidamente encontró un nuevo amor y contrajo matrimonio, Lola Cordero también reavivó su vida amorosa. "Está superenamorada de un abogado desde hace cuatro meses", informaron en el programa El run run del Espectáculo, transmitido por Crónica HD y conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

Lola Cordero 2.jpg

Cabe recordar que a principios del año pasado, Cordero había dejado en claro que no le interesaba en absoluto la vida amorosa de su expareja. "Voy a citar a una maravillosa actriz española que se llama Ana Milán: ‘Estoy soltera, no sola’. La estoy pasando bárbaro, les aseguro. No se preocupen por mí", compartió en una conversación con Beto Casella en Bendita TV. Sin embargo, parece que las cosas han cambiado para ella en este aspecto.

En cuanto a Alexis Puig, su camino también continuó. A fines de mayo, contrajo matrimonio con Luciana Méndez en una ceremonia civil íntima, rodeados por sus seres queridos. Aunque el evento tuvo un momento incómodo cuando la novia se retiró sin hablar con la prensa presente, este hecho no empañó la celebración.