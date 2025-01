Los días de descanso de Nicole Neumann, Cruz y Manu Urcera en Punta del Este

El lunes por la tarde, el grupo llegó a la orilla cargado con todo lo necesario para disfrutar de un día junto al mar. Desde reposeras y una carpa para resguardar a Cruz del sol hasta abrigos para el fresco del atardecer, no dejaron ningún detalle al azar. Neumann se destacó con su impecable look veraniego: un vestido tejido a crochet en color arena, con aberturas estratégicas en las caderas y el frente, que complementó con gafas de sol blancas y una gorra clara con un oso estampado. Aunque no se quitó el vestido en ningún momento, debajo llevaba un traje de baño a tono.