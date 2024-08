Los dos fuertes secretos que Aníbal Pachano reveló de Susana Giménez y Lali Esposito

Dente le consultó sobre su larga trayectoria en el espectáculo, y sobre todo su experiencia en los musicales en la década de los ’90, cuando eran un fuerte en la TV argentina. Allí, Pachano reveló sin tapujos: “Susana no bailaba. Yo lo dije públicamente y ella se defendió. Es que (Marcelo) Iripino la manejó muy bien”.

“La tenía de acá para allá. Sabía como contarle el tempo musical. Hay cuentos con Moria (Casán) que son muy graciosos, una reliquia. No contaba Susana, se perdía. Pero puede pasar, y estaba divina”, remató.

Acto seguido, el presentador le dijo “vamos de allá para acá”, haciendo alusión del tiempo, y entonces le preguntó acerca del trabajo de Lali Espósito en cuanto a su despliegue en el escenario y en la música, y puso un clip de una de sus actuaciones en vivo.

En ese contexto, el coreógrafo explicó: “A mí em gusta Lali como actriz y cuando canta… lo que canta no me pasa nada”. A lo que Dente le retrucó, “pero ¿cómo bailarina?”, y allí Pachano afirmó: “Es divina. A parte es una buena cantante, pero pasa que el repertorio no me llena”.

“Me parece que ahí es donde está floja, pero cuando baila sí, me parece impresionante. Y cuando actúa es divina, una actriz divina”, completó la idea sobre Espósito.

Aníbal Pachano sobre las nuevas generaciones

Acerca de los nuevos talentos del ambiente, el mediático expresó: “Creo que en su estilo Lali es una figura importante del espectáculo hoy. Y después creo que hay otra gente que anda como boyando por ahí. Hubo una época en el 2000 que eran furor las ‘queni’, que coparon la parada. Chicas que no sabían que hacían; se decían vedettes, se decían cantantes y no sabían que hacían”.