Los famosos que se alejaron de las redes sociales por su salud mental

720 (82).webp Cada vez son más los famosos que se alejan de las redes sociales.

La top model Kendall Jenner también se ausentó por un tiempo para priorizar su salud mental: “Sentí que solo quería un pequeño descanso. (…) Me despertaba por las mañanas y lo primero que hacía era mirar Instagram. Me iba a la cama y era lo último que miraba. Me sentía demasiado dependiente y quería desconectar, desintoxicarme”.

Selena Gómez, el paradigma del daño de las redes sociales

Una de las que más sufrió fue Selena Gómez, que varias veces anunció que se retiraba de las redes sociales, pero siempre terminaba regresando. En 2022, contó lo bien que se sentía al no exponer su vida: “Soy más feliz. Estoy más presente, conecto más con las personas. Me hace sentir normal. Antes me fijaba muchos en los comentarios negativos y no me sentía bien”.

Ed Sheeran estuvo ausente casi un año: “Adiós a todos. Voy a hacer otro descanso. Necesito salir y ver un poco más el mundo. (…) Estaré fuera de todas las redes sociales el tiempo que necesite”.

maria becerra portada.jpg En las últimas horas, María Becerra decidió alejarse de X (ex Twitter).

Harry Styles calificó a X como “un sitio de mierda donde las personas intentan ser horribles con el prójimo”.

Kristen Stewart es una figura de Hollywood que optó por no tener ninguna red social." Representan una forma de pisotear la vida de alguien sin darse cuenta", aseguró. Otros que tampoco usan redes son: Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney y Scarlett Johansson.

El caso inverso

Hace pocas horas, Natalia Oreiro se volvía viral al compartir un video cocinando postrecitos. Y eso es porque la actriz siempre fue muy cuidadosa de su intimidad."No creo ni que esté mal ni que esté bien, es algo que me sucede a mí. Es que en mi trabajo mis personajes hablan por mí, y en un punto terminás siendo medio esclavo cuando tenés una red social y no subís cosas. Al menos me pasa con los colegas. Es como que no logro entenderlo", había dicho años atrás.

Embed Necesito la cocina de Natalia Oreiro pic.twitter.com/vmL1cgGefE — El Playero de la AXION (@PlayeroDeAxion) July 29, 2024

En el ámbito local, una famosa que abandonó y luego regresó fue Jimena Barón en una reconciliación con su ex Daniel Osvaldo durante la pandemia del COVID, al sentirse muy criticada por haber tomado esa decisión.

Hace poco, Tini Stoessel borró todo su contenido de Instagram antes de lanzar su último disco en el que hizo catarsis sobre todos los problemas que le trajo la fama.

La Joaqui también necesito desintoxicarse un tiempo cuando su exposición estaba siendo demasiado alta: “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar”.