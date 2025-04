Los mejores memes detrás de la eliminación de Papucho de la casa de Gran Hermano

Papicho 2.jpg Los mejores memes de la salida de Papucho

Lo cierto es que, pese al cariño que había despertado en parte del público, la eliminación de Papucho dejó opiniones divididas. En redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), muchos usuarios expresaron su sorpresa, ya que semanas atrás había sido uno de los más votados por el público para reingresar al juego. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta.

Papicho 3.jpg Los mejores memes de la salida de Papucho

Los memes y las reacciones de la salida de Papucho

“La Tana se quedó porque no es insípida como Papucho”, “Todo indicaba que salía La Tana, es injusto”, “Papucho no generaba nada de contenido, mientras que La Tana todas las semanas regala el clip de alguna pelea”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes durante y después de la gala. También hubo quienes remarcaron que el personaje de Claudio no evolucionó tras su reingreso: “Volvió por el Golden Ticket, pero no demostró ninguna versión nueva. Su personaje fue el mismo, y la gente decidió eliminarlo por segunda vez”.

Papicho 4.jpg Los mejores memes de la salida de Papucho

Como ya es costumbre en cada gala de eliminación de Gran Hermano, los memes no tardaron en estallar y se apoderaron del entretenimiento de los fanáticos en redes. Imágenes de Juan Pablo llorando, comparaciones entre Papucho y personajes de bajo impacto, y hasta chistes sobre su segundo adiós circularon con fuerza durante toda la noche. En esta edición, donde cada semana parece abrir un nuevo capítulo de drama y sorpresas, la eliminación de Claudio se convirtió en tendencia nacional.