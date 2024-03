Los memes de Furia tras el ingreso de Agostina a la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano fue testigo de un verdadero terremoto emocional con el regreso inesperado de Agostina en una nueva edición del desafío "Congelados". Después de una salida dramática y llena de lágrimas, la participante volvió a irrumpir en la casa, no para jugar, sino para entregar sobres y despedirse de sus compañeros. Y los memes no pararon de llegar.

Los mejores memes del reencuentro entre Furia y Agostina en la casa de Gran Hermano

El regreso de Agostina a Gran Hermano desató una tormenta en las redes sociales, donde los usuarios no dudaron en expresar su descontento con comentarios como: "No tenías que tocarla sin aviso", y "¿Más literal? Ese 'Chau Juli' habla más de la provocadora que de Furia". Las críticas hacia la exparticipante fueron contundentes, reflejando un rechazo generalizado hacia su actitud.

A pesar del revuelo generado por su regreso, Agostina cumplió su misión en la casa de Gran Hermano, dejando a su paso una estela de controversia y debate en las redes sociales. Su breve retorno fue suficiente para agitar los ánimos y poner en tela de juicio su comportamiento, dejando claro que su presencia sigue generando opiniones encontradas entre el público del programa.

Las críticas de Furia contra Mauro

Luego de esto, los participantes hablaron con Santiago del Moro y uno de los temas que se tocó fue cómo era la relación entre Furia y Mauro. Durante su charla con el conductor, Mauro Dalessio mencionó que su relación con Furia estaba "muy bien", pero su gesto de tocarse la nariz no pasó desapercibido para la observadora Juliana "Furia" Scaglione. “Estamos muy bien, logré tener una gran contención. Me cuesta expresar mis sentimientos y me permite hacerlo”, aseguró él. Al detectar este movimiento, Furia no dudó en señalarlo públicamente, generando sorpresa entre los presentes.

"Acabo de ver lo que dijo. Ídem de mi lado, pero veo que se rascó la nariz y yo miro mucho. Así que nada, hashtag estrategia", comentó Furia, destacando su percepción sobre el lenguaje corporal de Mauro. Esta observación desató una serie de reacciones entre los participantes y en las redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la sinceridad de Mauro y las habilidades perceptivas de Furia.