Los posteos de Wanda Nara de cómo enfrentó los rumores de infidelidad

Los rumores sobre una posible infidelidad a Wanda Nara por parte de su actual pareja Martín Migueles crecieron durante el último fin de semana. En el mundo del espectáculo comenzaron a florecer distintas versiones y la situación levantó temperatura a punto tal que la tercera persona involucrada dio declaraciones explosivas que lo comprometieron.

En medio de los rumores sobre un coqueteo de Migueles con Claudia Ciardone , la conductora de MasterChef Celebrity utilizó las redes sociales para bajarle la espuma a la situación y compartió imágenes donde pareciera que no hay diferencias en la pareja y todo caminaría sobre rieles.

“ Ahora sí, felices vacaciones para mí. Rumbo a Punta del Este ”, escribió en sus historias de Instagram. A su vez, entre otras publicaciones, se los vio viajando juntos y también un video donde su pareja se ve realizando tareas en una pileta. En medio del caos pareciera que todo fluye con amor.

Cuáles fueron los rumores que encendieron la polémica

Yanina Latorre volvió a sacudir el mundo del espectáculo al revelar en "SQP" (América TV) presuntas infidelidades de Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. Según la panelista, el empresario habría mantenido contacto reciente con una exnovia del ambiente, a espaldas de la empresaria.

La periodista precisó: “Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales. No sexuales, para tomar un café a una exnovia que es una famosa en retirada”, y añadió detalles sobre la identidad de la mujer involucrada, señalando que se trataba de alguien que “estuvo envuelta en varios quilombos, la hatearon mucho y se retiró del medio”.

La palabra de Claudia Ciardone

La exnovia en cuestión fue identificada por la comunicadora como Claudia Ciardone, quien confirmó la versión en el mismo programa: “Sí, es así. Sí”, reconoció sobre los mensajes recibidos del hombre de negocios mientras él estaba en pareja con la conductora de "Masterchef".

La vedette explicó que los contactos datan de aproximadamente un mes atrás y precisó: “Yo lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas, porque yo estoy muy bien en pareja, y que esto salga es como que a mí no me suma ni nada”.

La mediática también narró cómo fue su vínculo con Migueles en el pasado: “Yo habré estado con él, no sé, más o menos como mucho tres meses. Y en ese momento, cuando yo decido alejarme de él, es porque en el gimnasio venía y me increpaba una chica… O sea, en el gimnasio eran tres y yo me quería morir”.

Ciardone detalló las actitudes de Migueles que le resultaron problemáticas, mencionando que él insistía en “mostrarla” y exigía exclusividad mientras no la respetaba. Ante la presión de otras mujeres en el gimnasio, decidió poner fin a la relación: “Bueno, no, esto no está funcionando. Desde ese momento nunca más hablé con él”, relató.

Además, reconoció que el empresario volvió a contactarla hace unos días, pidiendo disculpas a través de un conocido en común, y que ella aceptó la disculpa, pero mantuvo distancia: “Él estaba en pareja, estaba con una persona muy mediática. Le di como un consejo de tía, inclusive, que no haga estas cosas”.

El mote que le pusieron a Martín Migueles en Nordelta

Sobre la repercusión pública de los mensajes, la ex participante del "Bailando" advirtió a la animadora: “Que esté atenta a todo. Para que no le pase lo que me pasó a mí… que se lo doy como consejo”. Además, habló sobre la reputación del empresario en Nordelta, donde es conocido como “Pirata del Asfalto” y, según ella, “él mismo lo sabía que se lo dicen”. La exmodelo añadió que la actitud de Migueles apunta a generar atención: “A él le gusta mucho el estar. Por ejemplo, yo creo que esto le encanta a él, que se esté hablando de él ”, cerrando su testimonio con una advertencia sobre la dinámica que puede repetirse con la presentadora.