Esta época se caracteriza por una marcada reaparición de sentimientos, recuerdos y vínculos del pasado.

Los signos del zodiaco que regresarán con su expareja durante Venus Retrógrado.

La época de Venus retrógrado suele estar asociado con revisiones en el amor y los vínculos. Se trata de un período en el que pueden reaparecer sentimientos, recuerdos y relaciones del pasado.

Durante esta etapa, algunos signos del zodíaco podrían sentirse tentados a retomar el contacto con una expareja y preguntarse si todavía existe una historia por continuar.

Venus regresará a este signo el 25 de octubre y despertará recuerdos y emociones vinculadas con una relación pasada que todavía genera preguntas o sentimientos pendientes.

Una expareja reaparecerá para hablar sobre dinero, aclarar una discusión o mantener una conversación que permitirá comprender mejor cómo terminó aquella historia entre ambos. El encuentro funcionará como una oportunidad para recuperar la armonía, aunque será importante establecer límites y evitar regresar a un vínculo que terminó por razones concretas.

Tauro

Al estar también regido por Venus, recibirá noticias de una persona que tuvo un lugar importante en su pasado y todavía despierta curiosidad.

El acercamiento se dará de manera casual, mediante un café, la devolución de un objeto o un contacto surgido gracias a una amistad entre ambos. La familiaridad resultará tentadora, pero será necesario recordar las razones de la ruptura antes de interpretar una charla agradable como señal de un cambio real.

Cáncer

Este signo recordará con mayor intensidad una relación anterior, ya que su memoria emocional se activará durante Venus retrógrado y despertará antiguos sentimientos nuevamente.

Una fotografía, un cumpleaños, una calle conocida o incluso una comida despertarán las ganas de escribirle a esa persona y recuperar el contacto después. Si decide hacerlo, mantendrá el intercambio sencillo y sin grandes expectativas, para descubrir gradualmente si todavía existe interés genuino y voluntad de acercamiento entre ambos.

Piscis

Piscis se mostrará especialmente sensible frente a los recuerdos de una antigua pareja, reviviendo momentos que parecían superados y observando el pasado con cierta nostalgia.

Su tendencia a conservar los momentos más lindos hará que aquella relación parezca mucho más compatible de lo que realmente fue cuando todo terminó. Antes de responder o pensar en regresar, recordará las dificultades vividas y se preguntará si las circunstancias actuales realmente cambiaron para evitar repetir los mismos problemas.

Los 3 signos del horóscopo chino que tienen probabilidades de hacerse ricos en los próximos 3 meses

Según Thanh Nien Viet, las personas nacidas en el año de la Serpiente son conocidas por su sabiduría, perspicacia y excelente capacidad para aprovechar las oportunidades. Durante los próximos tres meses, se prevé que este signo del zodíaco tenga muchas oportunidades para mejorar sus finanzas, especialmente si saben cómo aprovechar sus relaciones existentes y la experiencia acumulada.

El Gallo es uno de los signos del zodíaco con más probabilidades de conocer a una persona útil en los próximos tres meses. Esta persona podría ser un superior, un colega, una pareja, un cliente o un viejo conocido que inesperadamente le brinde información valiosa, según el Times of Literature and Arts. Gracias a esto, muchos problemas que parecían insuperables han encontrado solución.

Entre los signos del zodíaco que, según las predicciones, tendrán una mejor situación financiera en los próximos tres meses, el Cerdo es otro nombre que vale la pena mencionar. Las personas nacidas en el año del Cerdo suelen ser de mente abierta, generosas y no se preocupan demasiado por las ganancias ni las pérdidas. En el futuro, las relaciones sociales y profesionales podrían brindarles nuevas oportunidades financieras.