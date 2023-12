Lucia contó en Gran Hermano la dura pelea que sufrió con su familia por ser homosexual

La charla entre Lucía y las chicas estaba relacionada en cómo tomó su familia la relación con su novia Virginia, con quien está hace 3 años. “Ella es muy divina. Es tan buena”, expresó. “En tu casa, ¿todo bien?”, le preguntaron. La salteña contó, entonces, que su pareja no va a su casa, donde tiene la entrada prohibida. Solo va a lo de su abuela o a lo de su tío.

“¿Por qué motivo?”, buscó saber otra de las participantes. “Porque mi papá la ve y la mata, básicamente. Él la enfrentó y mi novia se le plantó. O sea, mi papá, tipo, plantársele a mi papá es como plantarse contra un militar”, lanzó.

La fuerte charla de Lucía con sus compañeras en Gran Hermano

Lucía estaba hablando de su relación y la homosexualidad con sus compañeras de cuarto de Gran Hermano cuándo comentó algo que generó mucho ruido. “¿Sabían ustedes que hay centros de ‘conversiones’?”, exclamó en forma de pregunta. “Tipo que te ‘convierten’”, dijo. “¿En hetero?”, preguntó Sabrina. “A mí me quisieron mandar con una psicóloga de España que te ‘curaba’. No sé qué te harán, boluda, pero a mí me dijeron, tipo, electroshock, todas esas cosas”, explicó.

Embed - Lucía reveló el polémico accionar de su familia al querer "convertirla" en heterosexual

La joven salteña agregó que para ella “es renormal” que su familia intente hacer eso por el pensamiento que tiene. “Pertenecen a un lugar de elite donde los socios solo pueden ser hombres. A los 15 años tenés un baile en el que un chico te tiene que invitar. Se llama el ‘baile de jovencitas’”, agregó.

Lucía contó que eso se usaba para que los hombres puedan “elegir el futuro” de las hijas. “Para que te presenten el apellido y el nombre, digamos. Es el evento de la familia del año”, detalló.

En su presentación, Lucía se presentó como jugadora de fútbol. “Jugué profesionalmente en Vélez”, contó. Luego, habló sobre su numerosa familia. “Somos 10 hermanos. Venimos de una sociedad muy cerrada y católica”, cerró.