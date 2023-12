Luciana Salazar contó el peor chisme del matrimonio de Martín Redrado

La modelo reveló un hecho inesperado sobre el empresario y ex político y su esposa, Lulú Sanguinetti, con quien mantiene una guerra mediática.

La modelo, que ya logró embargar una cuenta bancaria de Redrado, lamenta la falta de pago de más de 24 cuotas. En su última intervención en redes, Luciana compartió una nota de la revista Pronto que afirmaba que la actual esposa de Redrado, Lulú Sanguinetti, no quiere tener relación con Matilda. Sin embargo, Salazar desmintió esta información, alegando que Redrado no se ha casado legalmente y señalando documentos oficiales que respaldan su afirmación.

Luli Salazar 1.jpg Luciana Salazar

"Primero que no es la esposa. Redrado no se casó, hasta con eso mintió. Miren su declaración jurada de funcionario de la ciudad. Así que no tiene que meterse", aclaró Luciana en sus redes sociales, destacando la falta de veracidad en las afirmaciones sobre el supuesto matrimonio de Redrado y Sanguinetti.