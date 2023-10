Ludovica Squirru adelantó qué pasará en Argentina en 2024, el año del Dragón

La pregunta sobre cuándo finalizará esta etapa de crisis en Argentina llevó a Squirru a recordar su predicción sobre la pandemia en el 2020 y su impacto en los cambios geopolíticos, hábitos y costumbres. "Lamento decir que no traigo las mejores noticias", enfatizó.

Ludovica Squirru 1.jpg Ludovica Squirru compartió su visión sobre lo que pasará en el 2024 basada en el horóscopo chino.

Qué tenemos que esperar del 2024 según Ludovica Squirru

Sin embargo, Ludovica Squirru también ofreció un rayo de esperanza al hablar del próximo año, el Dragón de Madera, como un "rebrote de vida." Según sus palabras, este año será un momento propicio para la renovación y el crecimiento. Squirru animó a la audiencia a planificar y prepararse para el 2024.

“Este año, después de 120, termina un ciclo de decadencia total donde los chinos aconsejaron no casarse, no construir, no hacer nada de empezar cosas nuevas porque todo eso está destinado a desaparecer. En cambio el Dragón, que es el año que viene, empieza con un germen positivo”, aseguró.

En un giro inesperado, la astróloga compartió sus creencias sobre vida extraterrestre y su papel en la construcción de las pirámides, insinuando que estos misterios podrían ser revelados en el año del Dragón.

Cómo es el año del Dragon de Madera según Ludovica Squirru

El año que viene es el “rebrote de vida" según afirma Ludovica Squirru. “El Dragón es de madera, la naturaleza, la primavera, es todo que florece. Por eso, está bueno programar cosas para el año que viene. Tratar de hacer la plancha este año hasta el 10 de febrero”, agregó.

Si bien Ludovica Squirru no esconde los desafíos que enfrenta Argentina en el presente, su visión del futuro próximo ofrece un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Sus conocimientos del horóscopo chino continúan capturando la atención de los argentinos mientras buscan comprender y navegar el camino que se les presenta.