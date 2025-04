Luis Ventura dio detalles de la escandalosa amenaza que sufrió

El periodista dio su testimonio en A la tarde (América TV) y expresó: "Esta vez fue inhumano y salvaje, asesino. Decir que te van a decapitar... no es una palabra que se escuche frecuentemente, y sobre todo cuando involucran a tu familia". "También recibí agresiones físicas en varias oportunidades. Yo no participé de la mayoría de los programas que tenían que ver con Canosa porque no quería entrar en eso", siguió.

"Pero cuando te reemplacé tuve que hacer el tema, hice un editorial punzante, donde disparé hacia Canosa, pero no lo quería hacer", le dijo Ventura a Karina Mazzocco. "Los que me amenazan me meten con el tema de Lizy, la pedofilia... Me dijeron que me corra, que deje de boquear y que me van a venir a buscar. Son amenazas descabelladas, con un dejo de locura...", sumó.

image.png

"Tiene que ver con mi línea editorial. Yo estoy con el tema Piccirillo, con el juicio de Maradona, lo de Canosa... Si me dejara guiar por las amenazas que recibí en mi carrera, no tendría que salir más al aire", expresó. "Mario Baudry me ofreció una camioneta blindada, se lo agradezco, pero por ahora no. También me ofrecieron custodia, pero no quiero testigos en lo que yo hago", continuó Ventura.

Respecto a si notó cosas extrañas tras recibir las amenazas, relató: "Cuando salí de mi casa había un tipo sentado con una cámara, enfocando la fachada. Me quedé mirándolo, el tipo tomó conciencia, salió del coche y se fue caminando". "Mi hermano también me dijo que hubo una camioneta con vidrios polarizados con varias personas dando vueltas", agregó.

Por qué están amenazando a Luis Ventura

Luis Ventura fue amenazado de muerte por una organización criminal y presentó la denuncia en la Justicia. Desde las redes sociales de Puro Show dieron la información y detallaron: "Luis Ventura en peligro. Recibió cuatro amenazas de muerte de una organización criminal. El tema ya está en la Justicia".

Luis Ventura.jpg

A su vez, el periodista Pablo Layus se comunicó con el periodista y compartió su palabra al aire de Intrusos: "Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos. Yo lo presenté en la Justicia y chau, que se vayan a la con... de su madre".

"Cuando me apunten que no le erren, que no me dejen respirando, porque los voy a buscar", advirtió Ventura. Layus aportó detalles y contó que las amenazas estarían vinculadas a las declaraciones del conductor de Secretos Verdaderos sobre Viviana Canosa y su denuncia.