Luis Ventura mató a Cinthia Fernández: "Te la pasaste hablando de la China Suárez y sos igualita"

Cinthia.jpg Cinthia Fernández y su nuevo novio

La réplica de Luis Ventura contra Cinthia Fernández

En primer lugar, Ventura fue durísimo: "Yo no te tengo miedo Cinthia. Abbey Díaz (seudónimo que usaba Cinthia Fernández en su época de joven con producciones para adultos), tiene confundido el odio a la información. Yo informo, no tengo odio hacia ella. No me importa lo que hace Cinthia con su vida, con su carrera porque podría hablar y mucho al respecto. Simplemente que esta información que surge con Castillo, una vez más la desmintió".

"Como desmintió cuando firmaron un acuerdo de separación de bienes diciendo que no era así. Después, que la cuota no era como yo lo decía, y después terminó confirmando todo lo que había informado yo primero. Como informé lo de la ruptura, que sabían todos los que la rodean. Le tienen miedo, yo no te tengo miedo, voy a informar lo que tengo que informar y más", continuó mega picante el ex Intrusos.

Luego, continuó: "Si yo te tuviera odio, en más de una oportunidad hubiera escarbado con papá, con mamá, cuando empezaste a trabajar. Hay cosas, documentación, cosas que fueron creando un personaje".

"Yo no dije que era nieto de Horacio Guarany como lo dijiste vos. Vos lo dijiste en los medios. Andá a preguntarle a los descendientes de Horacio Guarany lo que opinan de vos. Y preguntá la historia que inventaste con aquellos videitos hot, con secuestros, con cosas fantasiosas para realmente contar a la verdad", acusó Ventura a Fernández.

Siguiendo con su descargo, enfatizó: "Andá a la familia que te está demandando porque le tirabas gas pimienta a una mujer embarazada. Tengo videos donde estás cagand* a trompadas a una mujer en el consorcio de Solanas, a propósito de una reunión de vecinos que se hicieron... y decís que defendés a las mujeres".

También se metió con su maternidad y sus problemas con su ex marido: "En el 2018, Defederico te dio salida y le rodeabas la manzana llamando a los clubes para que no le pagaran, llamabas a las amigas tratándolas de la peor basura y términos agresivos con las mujeres".

"Si querés dar una versión de lo que es la infidelidad, mirá para los costados. La rotura de la familia de Castillo lo dejé pasar. Ella se llenaba la boca hablando de la China Suárez que rompió un matrimonio...", cerró el periodista de espectáculos.