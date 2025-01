Macarena Rinaldi y Federico Hoppe mostraron las primeras fotos de su hija recién nacida

Hoppe1.jpeg Fotos compartidas por Maca Rinaldi y Fede Hoppe, presentando a su hija, Amanda, en redes sociales.

Hoppe4.jpeg Maca Rinaldi y su felicidad por convertirse en mamá, un cálido posteo en redes sociales.

"Acá estamos, envueltos con ella en una burbuja de amor??. No podemos dejar de mirarla, de hablarle, de estar cerquita para sentirla, mimarla y descubrirla… Hija soñada", escribió Macarena Rinaldi en otro de los párrafos del posteo que le dedicó a su primogénita.

"Ella está muy bien en sus primeros días de vida, qué más podemos pedir! Nos dedicamos a disfrutarla y conocerla… Te amamos Amanda! Bienvenida a la vida hija!", sostuvo la flamante mamá.

Hoppe3.jpeg Maca Rinaldi y Fede Hoppe presentaron oficialmente a su hija.

Hoppe2.jpeg Fede Hoppe con su hija Amanda, su posteo en instagram.

Su posteo concluyó con un agradecimiento extensivo al equipo médico que acompañó el proceso de embarazo y estuvo junto a ellos en el día en que llegó su mayor tesoro al mundo, Amanda:

“Gracias a Sandro, nuestro obstetra, que se convirtió en alguien importantísimo, porque es esa persona elegida especialmente, en quien se deposita una confianza inmensa… es quien te entrega a tu hijita en el pecho por primera vez”, “Gracias a Lara, la mejor partera del mundooooo. Gracias por tu sensibilidad y las palabras fundamentales durante todo el trabajo de parto. Mujer maravilla. Te elegiríamos miles de veces más”, detalló la ex bailarina.

El título conseguido por Macarena Rinaldi previo a convertirse en mamá de Amanda

A mediados de diciembre, la ex bailarina y participante del Bailando culminó su carrera universitaria, si bien confirmó que no estaba en sus planes en su juventud hoy se encuentra muy feliz de haberse embarcado en esa experiencia. “Por fin puedo pronunciar oficialmente que soy Psicóloga, y escucharme diciéndolo es algo así como una melodía hermosa que se me mete en los oídos. Qué alegría por favor!!! Hoy es el día después… Y todavía sigo procesando lo que sucedió”, expresó Macarena en sus redes sociales.

Rinaldi1.jpeg Maca Rinaldi en Instagram, su recibida como psicóloga.

Además, detalló lo importante que fue para ella dar un giro en sus proyectos personales “ Embarcarme en esta profesión representa una enorme instancia de crecimiento para mí. Es algo que busqué, y que decidí llevar a cabo pensando en quién soy y en lo que tengo ganas de dar. Es un proyecto personal por el que me esforcé muchísimo y lo seguiré haciendo, porque es una parte mía que me gustaría llenar de experiencia ”, profundizó la artista. “Este giro en la vida no estaba en mis planes de jovencita! pero hoy sé que siempre lo llevé en el alma. Me siento tranquila de estar acá, después de haber indagado, buscado y curioseado tannnnto en mi propia terapia personal”, agrego Rinaldi en su posteo.

Sumado a ello, comentó “lo que viví en estos años de formación es difícil de resumir, pero puedo empezar diciendo que estudiar a esta edad ha sido sinónimo de salud y felicidad (describo un sentir absolutamente personal). Y con mi hija que está por nacer! que me acompañó a clase en este último año . Desde la panza le dio más brillo a este momento y lo hizo más especial de lo que ya es. Siento que de alguna manera estamos naciendo juntas… Ella llega al mundo y yo estreno nuevos roles”, sus emociones a flor de piel se describían en cada línea de la publicación.

Rinaldi2.jpeg Maca Rinaldi en instagram, la compañía de Fede Hoppe en su recibida universitaria.

Concluyó su publicación con un agradecimiento muy especial, “ gracias Fede, por apoyar mis ganas de crecer y estar presente en cada paso. A mis familiares y amigos por alentarme estando cerca o lejos, yo los siento acá conmigo siempre, SIEMPRE”, a su amor y los suyos, con quienes se muestra siempre muy unida, feliz y agradecida.

La relación de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe

En noviembre de 2017 comenzaron a surgir rumores sobre el amor entre la bailarina y el productor, pero todo se confirmó mucho tiempo después. En su momento, la bailarina explicó que hubo un período en el que comenzaron a salir, pero mantuvieron su relación en secreto, también, se separaron sin que nadie lo supiera.

Rinaldi-Hoppe.jpeg

“Hubo un momento en el que empezamos a salir y nadie lo sabía. Nos dejamos de ver, medio que nos peleamos, y tampoco nadie se enteró. Y después nos volvimos a ver y ahí no nos separamos más ”, contó en una entrevista. Hoy disfrutan de su hogar y su flamante familia, rodeados de seres queridos y personalidades del medio que acompaña firmemente a la pareja desde sus inicios.