La profunda reflexión de Macarena Rinaldi al llegar a los 6 meses de embarazo

Embed - macarena rinaldi on Instagram: "Envuelta en un estado que se siente precioso. Y aunque todo sucede muy rápido, intento detenerme en cada cosa que voy notando que cambia, o que se modifica en mi cuerpo y también en mi modo de estar en el mundo… no hay nada más importante en este momento que el desarrollo de mi bebé y se reorganiza todo. Intento estar atenta para admirar eso que sucede alrededor de la llegada de un hijo, adentro y afuera, para registrarlo y que no se me escape ninguna partecita. Es mágico. Mágico como los movimientos que siento de ella, que cuando está muy activa no puedo evitar empezar a reírme y hablarle. Ya estamos comunicadas . Amo ir con la panza para todos lados. Gracias por esto que vivo con vos cada día hija , estamos encaminándonos hacia tu bienvenida."

