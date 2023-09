Magui Bravi reveló el sexo de su bebé al quinto mes de embarazo

Es que en una entrevista realizada en el programa Cortá por Lozano de Telefe, Magui Bravi compartió sus sentimientos y experiencias durante este período especial de su vida. En un comienzo, confesó que el camino hacia la maternidad no había sido fácil y que había tenido que recurrir a un tratamiento de fertilidad. "Teníamos muchas ganas, y la verdad no lo estábamos buscando y yo pensé que me iba a costar mucho", admitió.