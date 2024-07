Maju Lozano contó el chisme más fuerte de la separación de Marina Calabró

“Todavía no firmé el contrato -precisó Lozano-, sí estamos teniendo reuniones, pero hasta que no esté el gancho…La verdad es que estamos empezando a hablar, no podría darte detalles del equipo ¿Cuántos años estuvo en la TV Pública? ¿Diecisiete o dieciocho años? ¡Fueron millones de temporadas! Así que es un formato hermoso y recontra ‘cocinado’. Espero que si lo llego a hacer, sobre comida así a la noche no cocino más en mi casa”.

Pero el cronista de LAM, también le preguntó por la polémica de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro, ya que ella estuvo presente en ese momento. “¡Soy yo la que lo niega! ¡No salí con Barbano! ¡Viste que él es un negador! Así que yo lo niego a él. Yo ese día estaba en la mesa de al lado y es feo, yo la quiero mucho a Marina. Igual no sé la interna, porque uno no sabe lo que pasa en las parejas. A lo mejor habían acordado no decir…pero cuando una está enamorada ¡Está enamorada! Y me parece un halago que alguien te dedique un premio ¡Él tenía una cara de ojete! ¡Dale, careteala Barbano! En ese momento te sale ¡Qué hijo de puta! No es porque uno lo deteste, pero fue raro. Igual ella está entera, es una señora”.

El terrible dato que dio Analía Franchín sobre la salud de Maju Lozano

Maju Lozano reveló hace un tiempo que a sus 51 años la habían diagnosticado autismo, una condición que había tenido toda su vida pero que recién ahora habían podido identificarlo. Mucha gente salió a bancar a la conductora, sin embargo, otra criticó duramente y hasta puso en duda esto. Es por eso, que en A la Barbarossa, Analía Franchin explicó en detalle el asunto.

“Más que distintos grados de autismo, hay distintos tipos y manifestaciones. Yo sé qué hay mucha gente enojada con esto que hizo Maju Lozano, pero quiero decir qué hay muchas personas que han sido diagnosticadas de adultos. No solamente de esto, también de Tourette. Entiendo a las mamás. Yo ya conté, en distintas ocasiones, que tengo dos sobrinos con autismo y he visto situaciones tremendas. Sé que es una lucha para quienes tienen que lidiar con el sistema burocrático para conseguir autorizaciones, certificados y demás”, explicó Analía Franchin.

Maju Lozano.

“Ahora voy a poner el caso puntual de mi sobrino. El más grande no tiene casi ningún tipo de problema sensorial, ahora el más chiquito no puede, por ejemplo, tocar una alfombra, no puede escuchar un ruido. De hecho tuvo una vez una desregulación muy grande por la bengala de una torta. Fue tremendo. Entonces, a ella la entiendo perfectamente, tenía ciertas manifestaciones sensoriales”, agregó la panelista sobre Maju Lozano.

“A mí me contaron qué hay una sección de la radio que es de mucho ruido y ella se va, cada vez que llega, porque no toleraba eso. Tienen un nivel de sensibilidad diferente. Y entiendo que, muchas veces, siempre es tan difícil de diagnosticar todo lo que tiene que ver con la cabeza, que ella viene de una lucha de muchos años tratando de encontrar una explicación, porque era distinta, no encajaba”, agregó Analía Franchin.

“Yo vi que algunas personas dijeron que ella contó que no se bancaba el color rojo y después ponen fotografías de ella con ese color, pero es que muchas veces se plantearía por qué no se lo banca al color y se lo pondría igual”, cerró la panelista en defensa de Maju Lozano.