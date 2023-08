El terrible dato que dio Analía Franchin sobre la salud de Maju Lozano

“Más que distintos grados de autismo, hay distintos tipos y manifestaciones. Yo sé qué hay mucha gente enojada con esto que hizo Maju Lozano, pero quiero decir qué hay muchas personas que han sido diagnosticadas de adultos. No solamente de esto, también de Tourette. Entiendo a las mamás. Yo ya conté, en distintas ocasiones, que tengo dos sobrinos con autismo y he visto situaciones tremendas. Sé que es una lucha para quienes tienen que lidiar con el sistema burocrático para conseguir autorizaciones, certificados y demás”, explicó Analía Franchin.

“Ahora voy a poner el caso puntual de mi sobrino. El más grande no tiene casi ningún tipo de problema sensorial, ahora el más chiquito no puede, por ejemplo, tocar una alfombra, no puede escuchar un ruido. De hecho tuvo una vez una desregulación muy grande por la bengala de una torta. Fue tremendo. Entonces, a ella la entiendo perfectamente, tenía ciertas manifestaciones sensoriales”, agregó la panelista sobre Maju Lozano.