Maju Lozano contó los secretos prohibidos del casamiento de Valeria Mazza

En una nota con Mirtha Legrand, Lozano contó que el día de la boda de Valeria Mazza y el empresario argentino, el guardia de seguridad no la dejaba ingresar. Cabe recordar que el evento contó con un operativo de seguridad pocas veces visto, ya que la modelo era reconocida a nivel internacional y ningún medio se quería perder la celebración.

valeria-mazza-maju-lozano.jpg Maju Lozano y Valeria Mazza

“¡No me querían dejar pasar por pobre! Fue en una época mía de mucha malaria, todo prestado", aseguró Maju Lozano que en 1998 todavía no había hecho su carrera en los medios, por lo que su rostro no era conocido, lo que le generaba sospechas al encargado del acceso de los invitados.

Lejos de darse por vencida ante la atenta mirada del seguridad que estaba convencido de que se quería colar a la fiesta, Maju recordó: "Trabajaba de camarera en un club y en un boliche a la noche. La verdad que lo que yo había podido conseguir para ir al casamiento era un remis, un 504 marrón destrozado".

"No tenía guita y Valeria se casó re lejos. Ella llegó en helicóptero y yo en un 504. Había mucha diferencia económica. Y bueno, no me dejaban entrar porque llegué en ese auto y fue como: 'Uy, la testigo trucha'. Yo les decía '¡soy la testigo, acá está mi documento!' Hasta que le hablé a la Rusa, así le decimos nosotras, y al final entré", cerró entre risas la panelista de Club del Moro en la 100.