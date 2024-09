Maju Lozano explotó ante las críticas de los colegas por padecer autismo

La conductora de Cocineros Argentinos no solo tuvo que cambiar de trabajo, sino que también debió afrontar la mirada ajena. En ese aspecto, Maju habló de sus mayores miedos y contó cómo fue recibido el tema por sus compañeros de trabajo en Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez. También se refirió sobre cómo fue conocer el diagnóstico y lo que sintió al recibir críticas y preguntas dolorosas al respecto. “Fueron muchos años de búsqueda, de consultas. Te juro que fue una búsqueda y yo no quiero ser referente porque hay gente que sabe mucho más”, comenzó diciendo la conductora.

“A mí me sorprendió tanto cuando hace tres años me enteré de que existía el diagnóstico tardío y que en adultos existía también, si bien en Argentina lamentablemente estamos bastante desactualizados y hay mucho prejuicio, pero cuando me empecé a enterar mi búsqueda cambió por completo, y me pareció importante contarlo o hacerlo público y nada más que eso”, dijo sobre cómo fue recibir la noticia.

Durante la entrevista aseguró que hay muy poca información al respecto y que conocer esto la ayudó a entenderse mejor y comprender al 100% su identidad. “Me escriben mucho y desde el lugar en el que uno puede, va contestando y acompañando como puede porque es un proceso largo y también doloroso”, contó para luego agregar: “Me pareció que era importante decirlo”, recordó.

Sin embargo, no todo su entorno tomó la noticia de buena manera, sino que recibió críticas de parte de algunas personas: “Me dieron con un hacha. Un productor importante me ha llegado a preguntar si yo podía seguir trabajando, fue uno de los miedos en su momento”, confesó la ex conductora de Todas las tardes (Canal 9) que adjudicó esta pregunta a la falta de conocimiento del tema y no dudó en alentar a la gente a buscar información, generando así empatía con las personas que forman parte del espectro.

Cómo es la relación de Maju Lozano con su hijo y su pareja

La conductora Maju Lozano es madre de Joaquín, fruto de su relación con Julián Verde, que terminó en el año 2012, luego del nacimiento del pequeño. Debido a esta separación, la relación y el vínculo que se formó con su hijo fue muy particular y supo ensamblarlo a la perfección con su nueva pareja, Juan Baraboglia, que la apoyó tras recibir el diagnóstico de autismo hace unos años.

“Joaquín es muy bueno, a veces se pasa de bueno, a veces le digo que si no le gusta algo me puede putear y me responde ‘por qué haría eso’. Yo me separé con Joaquín bebé y hay una relación muy de equipo, tengo esa suerte de poder hablar todo el tiempo y esa complicidad, fuimos dos mucho tiempo”, dijo acerca del vínculo que tiene con su hijo quién es adolescente hoy en día. En sus redes sociales la comediante no duda en demostrarle su amor y orgullo en cada uno de los posteos que le dedica.

Al comenzar su relación con Baraboglia tuvo que reacomodar la dinámica familiar y destacó: “Somos tan opuestos, donde yo me enrosco, él es cero y eso nos ayuda. A veces nos miramos y decimos ‘no tenemos un pomo que ver ¿qué hacemos juntos?’”. Cabe recordar que esta relación comenzó en el año 2018 y el hijo de Lozano no fue el único que se tuvo que ensamblar sino que el empresario es padre de Sol y Amparo. Aún así, la pareja se mantiene unida en uno de los momentos más sensibles en la vida de Lozano.