Marcela Baños confirmó su separación tras 20 años en pareja y reveló los motivos: "Ya está"

Aunque no quiso dar mayores detalles, indicó que se trató de una decisión conjunta ya que venían de una crisis. "Como somos buenas personas y nos queremos, nos pareció más sano tomar distancia. El amor no se terminó, después de tanto tiempo está, pero uno tiene que ir buscándole la vuelta a toda la relación", explicó.

"No es que dejé de amarlo, pero no estaba creciendo la relación, estábamos estancados", sumó la conductora, y agregó: "No pasó nada grave, simplemente dejamos de coincidir en muchas cosas, cada uno está haciendo su camino".

"Les dije a mis amigas: 'Denme dos meses'. Cuando esté todo tranquilo, hablamos de lo que me pasa. Ahora no puedo hablar de nada", reveló durante la charla en el estudio de Bondi. "Mantengo la mente ocupada", resumió la periodista.

"Uno va al frente, se maquilla, se viste, y por dentro está roto", indicó sobre cómo se sienta en este momento. "Vi ese TikTok que dice 'demostrá que estás contenta, aunque estés hecha pedazos' y me sentí identificada", comparó.

Por el momento, la conductora reveló que "el amor va a volver cuando tenga que volver", aseguró y también informó cuál es su prioridad a día de hoy: "Yo no cierro las puertas, pero ahora necesito reconstruirme".

La gran ilusión que tenía Marcela Baños con su ex pareja

Marcela y Pablo se conocieron en el recordado boliche Sunset, una década atrás. Primero fueron amigos y tiempo más tarde llegó el amor.

En 2018 durante una entrevista con Pronto, la conductora habló sobre sus ganas de agrandar la familia y expresó: "Pablo quiere tener un hijo hace tiempo, pero por cuestiones de laburo yo no quería. Cuando quise, él no y viceversa. Ahora estamos en un momento en el que los dos queremos porque ambos cumplimos con objetivos que teníamos pendientes y sé que podríamos dedicarle todo el tiempo que se merece un niño. En cualquier momento doy el batacazo".

"Somos una pareja que no tiene hijos y estamos juntos porque queremos. Nos tenemos mucho amor y sabemos contar con el otro", reflexionó Marcela Baños por aquel entonces.

Respecto a quién es Pablo Visiconde, la ex pareja de la mediática, mantiene un bajo perfil en cuanto a lo mediático y se desconocen los detalles sobre su vida privada.