Marcela Kloosterboer contó cuál fue su peor "novio famoso": "No tengo dudas"

“Me costó mucho enfrentar a la prensa cuando hacía Son Amores y estaba de novia con Mariano”, comenzó diciendo en diálogo con Socios del espectáculo, ciclo al que estuvo invitada para promocionar su obra de teatro, Radojka.

Y siguió: “Recién empezamos a salir y me escondía, no sabía si iba a funcionar o no. Veníamos de otra relación y no queríamos salir en todos lados”.

image.png

En ese sentido, remarcó que Martínez salía a bailar con Nicolás Cabré, quien en ese momento era novio de Agustina Cherri -también compañeros en Son Amores-, y que esa situación les generaba cierta incomodidad a ambas debido a la exposición mediática. “Estaba en la cresta de la ola y no era fácil estar con el galancito del momento. Él salía a bailar con Nicolás Cabré y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa...”, comentó.

Además, hizo hincapié en algunas secuencias que le parecieron poco agradables. “Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío. Quieras o no pasaron 15 años y eran otras épocas, y era otro el respeto de mujer a mujer”, explicó.

Finalmente, Marcela contó cómo es su actual relación con Martínez: “No hablo, pero tengo re buena onda. Nos encontramos porque él manda a los hijos al mismo colegio que van los míos”.