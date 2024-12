Marcelo Longobardi fue echado de Radio Rivadavia y denunció que fue culpa de Javier Milei

Desde Radio Rivadavia, Jonatan Andreani, gerente de programación, afirmó que la decisión se basó en cuestiones contractuales y en el desempeño del programa en términos de audiencia. "Se dio por finalizado el vínculo con Marcelo Longobardi por decisiones contractuales", explicó a La Nación. No obstante, Longobardi ofreció una lectura diferente: "Estoy convencido de que esto tiene que ver con una negociación entre la radio y el Gobierno. Es evidente que mi postura crítica hacia Milei ha sido un problema", sostuvo el periodista, quien reside en Miami desde hace años.

El tema de la presencialidad, uno de los argumentos esgrimidos por la emisora, fue cuestionado por varios sectores. Marcela Feudale, panelista de LAM, recordó que Longobardi había firmado su contrato con la premisa de que conduciría el programa desde Miami. "Cuando él firmó el contrato, estaba viviendo en Miami, lo sabían perfectamente. Es más, se firmó con esa premisa", aseguró. Además, algunos internautas destacaron que otros conductores de la radio, como Jonatan Viale, también tienen ausencias frecuentes sin sufrir consecuencias similares.

Longobardi 2.jpg Marcelo Longobardi

Marcelo Longobardi apuntó contra Javier Milei

Longobardi no escatimó en críticas hacia el Gobierno y hacia Javier Milei, el actual presidente, al explicar su desvinculación. "Milei tiene conmigo una especie de obsesión psicótica: me ha llamado, en un tuit, ‘hijo de p...’. Los niveles de ataque que recibo son brutales", afirmó. Además, destacó que su postura crítica hacia los rasgos autoritarios de Milei podría haber sido un factor determinante. "Lo que le debe molestar a Milei es que comparto su punto de vista económico, pero no sus rasgos autoritarios. Encuentro que, montado sobre un éxito, como Bukele, puede deslizar al país hacia una autocracia", advirtió.

El contrato de Longobardi con Radio Rivadavia estaba vigente hasta 2026, pero las tensiones con la emisora y las presuntas presiones externas aceleraron su salida. De Brito agregó que "ya venían a los cohetazos con la radio y ni hablar contra el Gobierno", sugiriendo un contexto de conflicto que excede las simples cuestiones contractuales.