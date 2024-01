Marcelo Polino contó el durísimo estado de salud de Antonio Gasalla: "No recuerda que es actor ni..."

“Fui a darle un abrazo antes de irme a hacer la temporada y la verdad me encontré con un Antonio que su patología cada vez va más rápido. Su deterioro cognitivo en un mes y pico fue muy grande porque ya ni me conocía”, contó.

Y detalló: “No conoce a su hermano. No sabe que fue actor. Él por suerte está acompañado de un equipo de médicos y una familia que está presente siempre. Inclusive tiene un cuaderno y le hicimos escribir los nombres, fechas, como para que no pierda la escritura”

Polino-Gasalla-LAM.mp4

Luego de la visita, Polino afirmó que fue duro ver en esa situación a su amigo: “Pero le cuesta un montón eso también. Así que me fui con una tristeza y una pena de ahí. Me hice amigo de él por su cabeza, por su risa, por su humor. Nosotros durante 15 años hablamos todos los días por teléfono. Nos cagabamos de risa viendo la tele, él en su casa y yo en la mía, diciendo barbaridades de la gente y riéndonos. Y cuando íbamos a la casa escribíamos. Y ahora ver que está con una lapicera y preguntas, con Z o con S. Te juro que es durísimo”.

En continuación con su relato, Polino contó que, a pesar de no poder reconocer a las personas más cercanas en su vida cotidiana, incluso a él, sí reconoció a Mirtha Legrand y Susana Giménez, con quien trabajó varios años en la televisión, cuando le mostró un video: “Yo me acuerdo cuando le llevé el Martín Fierro, se acuerdan que fui, que le mostramos el video del Martín Fierro. Él no reconocía que era el premio Martín Fierro, pero cuando vio una imagen de Mirtha y una de Susana dijo: ‘Mirtha, Susana’, y se le cayó una lágrima”.