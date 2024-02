Marcelo Tinelli contó cuándo volverá a la TV

Sin embargo, este retorno se da en medio de las críticas de Jorge Rial, quien, tras su regreso a la Argentina y a la televisión, analizó de manera contundente el último año de Tinelli.

Las críticas de Rial a Marcelo Tinelli

En una entrevista con Marina Calabró, Rial aconsejó al conductor que se renueve: "La última vez que hablé con él fue un día antes de que saliera al aire, es decir el año pasado. No hablé más. No soy amigo, no fui a comer nunca a la casa. Bueno, él vino a la mía pero por otros temas, no a comer. No tengo esa relación".

Rial fue directo al señalar que Tinelli necesita un cambio: "La verdad que no fue un buen año. De hecho, gastaba 19 palos por día y recaudaba 6. Eso es un problema grave. Vos sabés que los auspiciantes son fundamentales. Los números tampoco fueron para explotar. Me parece que Tinelli está cómodo en el lugar donde está, como podía estar cómodo yo en Intrusos todavía. Pero llega un momento en que decís 'bueno, tengo que hacer otra cosa'".

"El está agarrado al pasado. Y ya está. Estamos grandes. Yo creo que se lo pegó pero nosotros no se lo estamos diciendo. Nosotros somos los médicos que le decimos 'quédese tranquilo que todavía hay esperanza' y estamos mirando los números, viste, y el electrocardiograma está jodido", cerró.