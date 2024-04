Marcelo Tinelli llevó a Milett Figueroa al cumpleaños de Lolo, pero Guillermina Valdés fue quien llamó la atención

La ex participante del Bailando también habló públicamente sobre su relación con el conductor argentino, dejando en claro que están bien y que, si hubiera algo que comunicar, lo harían sin problema. "Yo ya dije que estamos bien, si tenemos que comunicar algo lo comunicaremos. Yo soy la única que sabe la verdad. Todas las parejas tienen diferentes etapas", afirmó Milett en una entrevista.

Tinelli 1.jpg Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Acercamiento con Milett Figueroa y distancia con Guillermina Valdés

El gesto público de Tinelli y Figueroa en el cumpleaños de Lolo Tinelli, donde se mostraron abrazados y cariñosos, así como su participación conjunta en la celebración temática de la Selección Argentina para el pequeño, evidencian que la relación entre ambos está más sólida que nunca, incluso a nivel familiar.

No parece pasar lo mismo con Guillermina Valdés quién sorprendió al no estar en el festejo de su hijo menor. La modelo respondió a las críticas que recibió en las redes sociales por no asistir al cumpleaños de su hijo en común con Marcelo Tinelli, Lolo. A través de un video en su perfil de Instagram, la empresaria expresó su disgusto ante los comentarios negativos y la falta de información de algunos seguidores.

Tinelli 2.jpg Guillermina Valdés y Lolo

El enojo de Guillermina Valdés

"Están totalmente desinformados", lanzó Guillermina Valdés en el video, donde explicó que no pudo estar presente en el festejo porque viajó. "Él nació el 18 de abril de 2014, se los certifico acá. Yo le festejé el cumpleaños y al otro día viajé, punto", afirmó la modelo, dejando en claro que ya había celebrado con su hijo antes de partir.

La ex pareja de Tinelli también adelantó que tiene planeada una pijamada para Lolo en los próximos días, y cuestionó la necesidad de los comentarios negativos sobre su ausencia en el cumpleaños de su hijo. "¿Por qué la gente le comenta a una madre si está o no para el cumpleaños de su hijo? Sin saber, con ese nivel de agresión y totalmente desinformados", expresó Valdés, visiblemente molesta por las críticas recibidas.