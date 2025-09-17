Marcelo Tinelli quiere recuperar el espíritu de Videomatch en su nuevo streaming

A través de una nota que brindó con Infobae, Marcelo Tinelli habló acerca de sus sensaciones cuándo está próximo a dar inicio a una nueva etapa de su carrera en los medios. Alejado desde hace un tiempo de la televisión, el histórico conductor desembarca junto a su equipo en el mundo del streaming .

“Me siento con la misma alegría y adrenalina de comenzar algo nuevo, como cuando arrancamos con VideoMatch. Con esa sensación de saber y de no saber a la vez para dónde va a ir el programa, pero con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa", empezó comentando Marcelo.

A sus 65 años, con más de 40 en el medio y habiendo firmado algunos de los programas de televisión más importantes de su tiempo, Marcelo Tinelli apuesta por un nuevo proyecto que mira al futuro, pero con el ancla fuerte en una nostalgia que supo trascender las generaciones.

image

“La gente me pide que volvamos al humor del VideoMatch de los 90, y ese espíritu es el que buscamos recuperar con el streaming”, insiste el conductor sobre Estamos de Paso, el ciclo que se verá los martes y miércoles de 20 a 22 horas en Carnaval Stream. La señal, que cuenta con figuras nacidas y criadas en la tele como Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman, ahora suma a su programación al hombre de Bolívar y su troupe.

Desde el nombre, Marcelo también deja en claro desde donde viene. “Estamos de paso” es un guiño a su gran amigo Federico Ribero, fallecido en 2013, quien repetía la frase como un mantra. Marcelo la hizo bandera y así vive este momento profesional. Dispuesto a seguir tachando asignaturas pendientes y sostenido en dos pilares innegociables: el profesionalismo por cada cosa que hace y la inevitable fórmula de tomarse las cosas con humor.

Estamos de paso, el nuevo programa de streaming de Marcelo Tinelli

Para Estamos de paso, Marcelo Tinelli armó un equipo de viejos conocidos, provenientes de diferentes escenarios. La familia, el gran sostén de su vida, dice presente con su primo hermano y cómplice Luciano El Tirri y dos de sus hijas, Cande y Juanita. “Son las más picantes”, justifica Marcelo sobre la presencia cada vez más mediática de las chicas, algo que ya se vislumbró en el reality Los Tinelli.

image

Junto a ellos, y con la producción de Fede Hoppe, estarán dos de la vieja guardia como Pachu Peña y Sebastián Almada; dos figuras femeninas fuertes como Sabrina Rojas y Carla Conte, y dos habitués del último universo ShowMatch, como Fede Bal y el imitador Iván Ramírez.

“Me gusta el equipo que tenemos. Estamos muy motivados, con ganas de volver a las raíces, pero siempre aggiornados al 2025″, explica Marcelo sobre un nuevo desafío sobre el que, al pasar, reclama algunos derechos de autor. “Lo que nosotros hacíamos en los 90, ese grupo de amigos reaccionando a algunas cosas en la mesa del viejo VideoMatch no es muy diferente a lo que se ve hoy en el streaming”.

Tinelli prepara su vuelta y se lo escucha con plenitud. Enamorado de Milett Figueroa a pesar de los rumores, que más que enojarlo, a esta altura lo cansan. “La relación está perfecta, estamos bárbaros y no tenemos ninguna relación a distancia. No entiendo por qué circulan esas versiones”, sentencia.